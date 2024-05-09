Коханка Путіна порівняла російських спортсменів з воїнами

Кабаєва заявила, що спортсмени можуть взяти участь в Олімпіаді без прапора та гімну, якщо на це дасть дозвіл Мінспорту РФ

Кабаєва: Якщо керівництво скаже їхати на Олімпіаду – треба їхати

Олімпійська чемпіонка Аліна Кабаєва, яку ЗМІ називають коханкою російського диктатора Володимира Путіна, прокоментувала ймовірну участь спортсменів з РФ на Олімпіаді без прапора та гімну.

«Спортсмен – той самий воїн. Якщо керівництво скаже їхати – треба їхати. Якщо керівництво скаже не їхати – звичайно краще не їхати», – сказала Кабаєва.

При цьому вона зазначила, що спортсмени можуть взяти участь в Олімпіаді без прапора та гімну, якщо на це дасть дозвіл Мінспорту РФ.

Олімпійські ігри відбудуться з 26 липня по 11 серпня 2024 року.

Нагадаємо, понад 200 українських атлетів підписали відкритий лист до президента Франції Емманюеля Макрона, пані мера Парижа Анн Ідальго, міністерки спорту Франції Амелі Удеа-Кастері та до голови Оргкомітету Олімпійських та Паралімпійських ігор 2024 Тоні Естанге.

Спортсмени просять заблокувати можливість росіянам, які підтримують війну, брати участь в Олімпійських іграх у Парижі.