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Франція просить Грецію надати ППО для захисту неба на час Олімпійських ігор

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Франція просить Грецію надати ППО для захисту неба на час Олімпійських ігор
Контакти між Афінами і Парижем стосовно тимчасового передання ЗРК Crotale розпочалися в листопаді 2023
фото з відкритих джерел

Країна потребує допомоги союзників для забезпечення протиповітряної оборони критично важливої інфраструктури в Парижі 

Франція веде непублічні переговори з Грецією про передання зенітно-ракетного комплексу малої дальності Crotale на час проведення Олімпійських ігор у Парижі. Про це повідомила грецька газета Kathimerini з посиланням на джерела.

За інформацією Kathimerini, контакти між Афінами і Парижем стосовно тимчасового передання ЗРК Crotale розпочалися на дипломатичному рівні в листопаді 2023 року, але ще не отримали жодного розвитку.

Французи пропонують дві схеми передання комплексу. Перший передбачає безпосереднє розгортання грецьких Військово-повітряних сил, другий – позику самого ЗРК на період, довший за тривалість Олімпійських ігор.

Зазначається, що прохання Франції пов’язане з тим, що вона має намір передати Україні більше зенітно-ракетних комплексів, а отже, потребує допомоги союзників для забезпечення протиповітряної оборони критично важливої інфраструктури в Парижі на час Ігор.

Система Crotale виробництва французької компанії Thales була прийнята на озброєння ВПС Греції у 2003 році. Вона має дальність стрільби від 11 до 20 кілометрів і максимальну висоту ураження до шести кілометрів.

Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрогн вважає, що на час літніх Олімпійських ігор світова спільнота має домовитися про припинення вогню в основних конфліктах, які зараз тривають, включно із Україною. Він розраховує на підтримку у цьому питанні різних партнерів, зокрема лідера Китаю. 

Макрон зазначив, що спробує докласти максимум зусиль для «олімпійського перемир’я», уточнивши, що має на увазі і війну між Ізраїлем і ХАМАС, і війну Росії проти України, і війну в Судані.

Президент України прокоментував заяву Макрона. За словами Зеленського, для російського диктатора Володимира Путіна не існує ніякого перемир'я, а Олімпіада не є авторитетом. 

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Теги: олімпійські ігри переговори озброєння Олімпіада

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