У Бразилії волейболістка зіграла важливу гру, перебуваючи на п'ятому місяці вагітності

Протягом усього матчу Хелдес була під пильним наглядом лікарів клубу

Дівчина була допущена до гри після медичного огляду

33-річна зв'язуюча «Флуміненсе» Прісцила Хелдес вийшла на матч чемпіонату Бразилії з волейболу, перебуваючи на п'ятому місяці вагітності. Про це повідомляє «Главком».

Після медичного огляду дівчина була допущена до гри, проте протягом усього матчу вона була під пильним наглядом лікарів клубу.

«Є деякі речі, які я не можу робити. Наприклад, мені не можна падати на живіт. У всьому іншому – все гаразд», – заявила Хелдес в інтерв'ю після матчу.

У чвертьфіналі чемпіонату Бразилії з волейболу «Флуміненсе» Хелдес зустрічався з «Волей Бауру». Матч завершився поразкою команди Прісцили з рахунком 1:3 (25:20, 13:25, 21:25, 17:25). Волейболістки «Флуміненсе» завершили боротьбу за титул чемпіонок Бразилії.

Нагадаємо, колишня перша ракетка світу данська тенісистка Кароліна Возняцкі та її чоловік Девід Лі в соціальних мережах оголосили, що чекають на третю дитину.

«Офіційно переходимо на зонний захист! Наша родина дуже рада швидкій появі третього малюка!», – написала тенісистка в Instagram.

Кароліні Возняцькі 34 роки. Востаннє вона виходила на корт на US Open – у 2024 році. Тоді вона дійшла до четвертого кола, поступившись бразильській тенісистці Беатріс Хаддад-Майє з рахунком 2:6, 6:3, 3:6.

Чоловік тенісистки – американський ексбаскетболіст Девід Лі. У пари вже є двоє дітей: донька Олівія (3 роки) і син Джеймс (2 роки).

За свою кар'єру Возняцкі виграла 30 одиночних турнірів WTA. У 2018 році вона здобула свою найбільшу перемогу – титул на Australian Open.

Нагадаємо, жіноча тенісна асоціація (WTA) оголосила про запуск програми підтримки тенісисток, що йдуть у декрет та створюють родини.

Програму запущено за підтримки Суверенного інвестиційного фонду Саудівської Аравії. Діючі тенісистки вперше в історії WTA отримають оплачувані декретні відпустки тривалістю до 12 місяців, а також доступ до грантів на лікування безпліддя та на підтримку нових сімей.

Програма буде доступна для більш ніж 320 тенісисток, що відповідають ряду критеріїв. Зазначається, що брати участь у програмі можуть спортсменки, які зіграли певну кількість турнірів за певний період.

Для спортсменок, що йдуть у декрет, передбачена система збереження рейтингу, що дозволяє швидко повернутися до турнірів вищого рівня протягом трьох років після народження дитини.