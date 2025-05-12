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В Афганістані влада заборонила громадянам грати в шахи

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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В Афганістані влада заборонила громадянам грати в шахи
Таліби заборонили шахи в Афганістані
фото із відкритих джерел

Афганське міністерство хоче ліквідувати національну федерацію шахів, посилаючись на релігію 

Ісламський рух «Талібан», який з 2021 року перебуває при владі в Афганістані, заборонив у країні гру в шахи і розпустив національну федерацію з цього виду спорту. Афганська влада призупинила всі шахові заходи на невизначений термін. Привід – релігійні обмеження, встановлені Міністерством у справах чесноти та запобігання порокам. Як пише «Главком», про це повідомило видання Khaama Press із посиланням на представників спортивного відомства та органів моральності.

Міністерство назвало шахи «неприпустимими» з погляду ісламу та ініціювало ліквідацію національної шахової федерації. У Мінспорту пояснили, що всі турніри та тренування призупинені та не відновляться, доки не буде знайдено рішення, що відповідає релігійним нормам.

Незадовго до заборони шахісти та тренери просили у міністерства дозволу на проведення турнірів та підтримки.

Шахи в Афганістані розвивалися – федерація працювала під егідою Мінспорту, проводилися турніри. Тепер цей вид спорту, як і інші культурні та спортивні ініціативи, опинився під забороною в рамках нової політики, яку проводить влада після зміни режиму.

Нагадаємо, минулого року міністерство із заохочення чесноти та запобігання пороку Афганістану заборонило жінкам читати вголос Коран і молитися в присутності інших жінок. Про нову заборону оголосив голова відомства Мохаммад Халед Ханафі.

Теги: шахи Афганістан

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