«Не чекати дива»: кохана Дурова поділилась своїми фінансовими секретами
Кохана засновника Telegram Павла Дурова вірить у допомогу Всесвіту у отриманні фінансів
Юлія Вавілова, 24-річна кохана засновника Telegram Павла Дурова, розкрила правила свого фінансового успіху. Про це пише «Главком», послаючись на соцмережі Вавілової.
«Ключ – працювати і вкладати в себе, а не чекати дива», – заявила вона, наголосивши, що справжня мета – не статус, а свобода. Вже у 14 років Юлія почала підробляти на канікулах за власним бажанням, бо у батьків «не було можливості її балувати».
На її думку, щире бажання здобути фінансову незалежність запускає ланцюжок подій, що ведуть до успіху. Головне – сформулювати намір і справді хотіти цього, а не прагнути багатства, бо «начебто треба». «У мене не було питання в голові «Як стати?» Я не сподівалася на інших – брала та робила», – наголосила вона.
Крім того, як зазначила Вавілова, насправді кожна людина має безмежні можливості. За її словами, якщо бути чесним, зберігати відкритість серця, не прагнути заподіяти шкоди іншим і не зраджувати себе, світ обов'язково відгукнеться: «Всесвіт дасть вам все, що ви заслуговуєте, у нього немає кордонів».
Нагадаємо, що про роман Дурова та «криптокоуча» Вавілової стало відомо навесні 2024 року. Пара була разом у момент затримання засновника Telegram у Франції, де зараз проти нього розслідується кримінальна справа.
Зараз пара часто з'являється разом, хоч Юлія нещодавно спростувала чутки про вагітність. Раніше вона заявляла, нібито пережила викидень після стресу, пов'язаного із затриманням Дурова у Франції. Попри це вони активно діляться романтичними фото і викликаючи коментарі у соцмережах.
Раніше стало відомо, що засновник месенджера Telegram Павло Дуров, якого у Франції звинувачують у численних правопорушеннях, пов’язаних з організованою злочинністю, з дозволу влади залишив країну.
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