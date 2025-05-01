«Не чекати дива»: кохана Дурова поділилась своїми фінансовими секретами

Кохана засновника Telegram Павла Дурова вірить у допомогу Всесвіту у отриманні фінансів

Юлія Вавілова, 24-річна кохана засновника Telegram Павла Дурова, розкрила правила свого фінансового успіху. Про це пише «Главком», послаючись на соцмережі Вавілової.

«Ключ – працювати і вкладати в себе, а не чекати дива», – заявила вона, наголосивши, що справжня мета – не статус, а свобода. Вже у 14 років Юлія почала підробляти на канікулах за власним бажанням, бо у батьків «не було можливості її балувати».

На її думку, щире бажання здобути фінансову незалежність запускає ланцюжок подій, що ведуть до успіху. Головне – сформулювати намір і справді хотіти цього, а не прагнути багатства, бо «начебто треба». «У мене не було питання в голові «Як стати?» Я не сподівалася на інших – брала та робила», – наголосила вона.

Скріншот із соцмереж Юлії Вавилової

Крім того, як зазначила Вавілова, насправді кожна людина має безмежні можливості. За її словами, якщо бути чесним, зберігати відкритість серця, не прагнути заподіяти шкоди іншим і не зраджувати себе, світ обов'язково відгукнеться: «Всесвіт дасть вам все, що ви заслуговуєте, у нього немає кордонів».

Скріншот із соцмереж Юлії Вавилової

Нагадаємо, що про роман Дурова та «криптокоуча» Вавілової стало відомо навесні 2024 року. Пара була разом у момент затримання засновника Telegram у Франції, де зараз проти нього розслідується кримінальна справа.

Юлія Вавілова та Павло Дуров

Зараз пара часто з'являється разом, хоч Юлія нещодавно спростувала чутки про вагітність. Раніше вона заявляла, нібито пережила викидень після стресу, пов'язаного із затриманням Дурова у Франції. Попри це вони активно діляться романтичними фото і викликаючи коментарі у соцмережах.

Раніше стало відомо, що засновник месенджера Telegram Павло Дуров, якого у Франції звинувачують у численних правопорушеннях, пов’язаних з організованою злочинністю, з дозволу влади залишив країну.