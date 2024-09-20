Шахіст, який отримав нагороду найкращого гравця за 100 років, висловився про росіян і білорусів

Норвежець закликав не відновлювати російську та білоруську шахові федерації

Норвезький гросмейстер Магнус Карлсен на гала-вечері Міжнародної шахової федерації (ФІДЕ), присвяченій сторіччю організації, отримав нагороду найвидатнішому шахісту останнього сторіччя. Після цього він виступив із потужною промовою на підтримку України. Норвежця цитує Chess Topics.

«Якось дивно отримувати цю нагороду в той час, коли я все ще активний гравець. Зараз мене більше хвилює матч Норвегії проти В’єтнаму. Я, звичайно, щасливий отримати цю нагороду, але, на мою особисту думку, Гаррі Каспаров (радянський та російський шахіст єврейсько-вірменського походження, тринадцятий чемпіон світу з шахів, – «Главком») зробив кращу кар’єру, ніж я. Я розумію, чому я отримав цю нагороду, але я все одно вважаю, що він більш гідний. Але я сказав би, принаймні на честь Гаррі, тому що я впевнений, він скористався б можливістю порадити не відновлювати російську і білоруську шахову федерацію, так що я теж так вчиню. Дякую!», – заявив Магнус.

Як відомо, найближчими вихідними має відбутися Генеральна асамблея ФІДЕ, на якій буде розглянута можливість скасування санкцій проти російської та білоруської шахових федерацій (на запит шахової федерації Киргизстану).

Нагадаємо, що Україна висловила серйозне занепокоєння можливістю відновлення прав шахових федерацій Росії та Білорусі в рамках ФІДЕ. Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий заявив, що Україна готова ініціювати запровадження персональних санкцій проти президента ФІДЕ Аркадія Дворковіча, якщо такі рішення будуть ухвалені.