ФІДЕ тимчасово відсторонила за харасмент 18-річного американського шахіста

На Ю було подано відразу дві скарги

У листопаді 2024 року американська федерація вже забороняла Ю брати участь у турнірах під своєю егідою на один рік

Комісія з етики Міжнародної шахової федерації (ФІДЕ) усунула американського гросмейстера Крістофера Ю на 60 днів. Про це повідомляє «Главком».

Санкції набули чинності 9 травня.

Раніше на Ю було подано відразу дві скарги – одна справа відкрита Федерацією шахів США, а інформація щодо другої залишається повністю конфіденційною через «делікатний характер звинувачень». Зараз комісія продовжує розслідувати обидва випадки.

У пресрелізі ФІДЕ вказано, що на Крістофера поскаржилися за харасмент.

«З огляду на серйозність звинувачень і продовження розгляду, голова комісії з етики ухвалив рішення про тимчасове усунення гросмейстера Ю, щоб забезпечити цілісність процесу розслідування. Про рішення офіційно повідомлено і гросмейстеру Ю, і Федерації шахів США», – йдеться у заяві ФІДЕ.

Крістоферу Ю 18 років.

У листопаді 2024 року американська федерація вже забороняла йому брати участь у турнірах під своєю егідою на один рік.

Тоді юний шахіст ударив відеооператора на чемпіонаті США, програвши партію Фабіано Каруані. Пізніше Ю вибачився за свою поведінку, пояснивши свій вчинок емоціями.

Нагадаємо, колишнього українського шахіста Кирила Шевченка було дискваліфіковано на три роки (один з яких умовно) за шахрайство рішенням комісії з етики та дисципліни Міжнародної шахової федерації (FIDE).

Шевченко, який нині виступає за Румунію, опинився під підозрою під час другого раунду чемпіонату Іспанії, коли він грав проти Франсіско Вальєхо. Члени оргкомітету помітили, що Шевченко неодноразово заходив до туалету і щоразу чекав на звільнення конкретної кабінки, навіть коли інші були вільні. Пізніше в цій кабінці виявили мобільний телефон і записку: «Не чіпати! Цей телефон залишили, щоб власник міг відповісти на дзвінок уночі!».

Арбітри порівняли почерк на записці з протоколами перших двох раундів Шевченка і виявили схожість у почерку та чорнилі. У результаті його результати в перших двох партіях були анульовані, а самого шахіста відсторонили від участі в турнірі.