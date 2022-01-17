Світоліна виграла у француженки на старті Australian Open
У перший ігровий день зіграють ще чотири українські тенісистки
За вихід до третього кола турніру Світоліна зустрінеться з іншою представницею Франції Армоні Тан (№107), яка взяла гору над Юлією Путінцевою з Казахстану (№42) - 6:3, 6:3.
У перший ігровий день зіграють ще чотири українські тенісистки: Даяна Ястремська (№102) протистоятиме Медісон Бренгл зі США (№59), Марта Костюк (№50) зустрінеться з Діан Паррі з Франції (№117), Ангеліна Калініна (№51) зійдеться з 21-м номером «посіву» американкою Джесікою Пегулою, а Центральний корт Rod Laver Arena прийме поєдинок Лесі Цуренко (№120) з першою «ракеткою» світу австралійкою Ешлі Барті.
Australian Open триватиме до 30 січня.