Світоліна виграла у француженки на старті Australian Open

У перший ігровий день зіграють ще чотири українські тенісистки

У Мельбурні у понеділок, 17 січня, розпочався перший у сезоні турнір серії Grand Slam - Відкритий чемпіонат Австралії з тенісу (Australian Open). Посіяна під 15-м номером перша «ракетка» України Еліна Світоліна подолала стартовий бар'єр змагань, обігравши за півтори години француженку Фіону Ферро (№104 світового рейтингу) - 6:1, 7:6 (7:4), передає Укрінформ.

За вихід до третього кола турніру Світоліна зустрінеться з іншою представницею Франції Армоні Тан (№107), яка взяла гору над Юлією Путінцевою з Казахстану (№42) - 6:3, 6:3.

У перший ігровий день зіграють ще чотири українські тенісистки: Даяна Ястремська (№102) протистоятиме Медісон Бренгл зі США (№59), Марта Костюк (№50) зустрінеться з Діан Паррі з Франції (№117), Ангеліна Калініна (№51) зійдеться з 21-м номером «посіву» американкою Джесікою Пегулою, а Центральний корт Rod Laver Arena прийме поєдинок Лесі Цуренко (№120) з першою «ракеткою» світу австралійкою Ешлі Барті.

Australian Open триватиме до 30 січня.