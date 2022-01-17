Шевченко прокоментував своє звільнення з «Дженоа»

Андрій Шевченко жодного разу не переміг з «Дженоа» в чемпіонаті Італії

Українцю не соромно за роботу, яку він провів у італійській команді

Андрій Шевченко дав перше інтерв’ю після звільнення з «Дженоа». Український тренер подякував уболівальникам за підтримку і закликав керівництво клубу зробити все можливе, аби команда залишилася в Серії А.

«Головне, щоб не соромно було дивитися у дзеркало. Я знаю, що можу це робити, – розповів Шевченко Tuttosport. – За два місяці ми з тренерським штабом зробили все, що змогли. У «Дженоа» прекрасний стадіон, я вражений підтримкою вболівальників. Хочу звернутися до керівництва клубу. Ви повинні зробити все для того, щоб команда не вилетіла в другий дивізіон».

«Дженоа» посідає передостаннє місце в чемпіонаті Італії. На чолі команди Шевченко провів 11 матчів і здобув одну перемогу – в Кубку Італії над «Салернітаною».

В Серії А українець керував командою в дев’яти зустрічах, здобув три нічиї і зазнав шістьох поразок.

Українського спеціаліста звільнили після гри з «Міланом» 15 січня.

Тим часом колишній тренер «Динамо» і збірної України Йожеф Сабо прокоментував відставку Андрія Шевченка.