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    Шевченко прокоментував своє звільнення з «Дженоа»

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    Андрій Шевченко жодного разу не переміг з &laquo;Дженоа&raquo; в чемпіонаті Італії - Шевченко прокоментував своє звільнення з «Дженоа»
    Андрій Шевченко жодного разу не переміг з «Дженоа» в чемпіонаті Італії
    фото з відкритих джерел

    Українцю не соромно за роботу, яку він провів у італійській команді

    Андрій Шевченко дав перше інтерв’ю після звільнення з «Дженоа». Український тренер подякував уболівальникам за підтримку і закликав керівництво клубу зробити все можливе, аби команда залишилася в Серії А.

    «Головне, щоб не соромно було дивитися у дзеркало. Я знаю, що можу це робити, – розповів Шевченко Tuttosport. – За два місяці ми з тренерським штабом зробили все, що змогли. У «Дженоа» прекрасний стадіон, я вражений підтримкою вболівальників. Хочу звернутися до керівництва клубу. Ви повинні зробити все для того, щоб команда не вилетіла в другий дивізіон».

    «Дженоа» посідає передостаннє місце в чемпіонаті Італії. На чолі команди Шевченко провів 11 матчів і здобув одну перемогу – в Кубку Італії над «Салернітаною».

    В Серії А українець керував командою в дев’яти зустрічах, здобув три нічиї і зазнав шістьох поразок.

    Українського спеціаліста звільнили після гри з «Міланом» 15 січня.

    Тим часом колишній тренер «Динамо» і збірної України Йожеф Сабо прокоментував відставку Андрія Шевченка.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Андрій Шевченко
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    Шевченко прокоментував своє звільнення з «Дженоа»