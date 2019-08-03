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    Напередодні матчу з «Динамо» в Лізі чемпіонів «Брюґґе» виграв у чемпіонаті Бельгії 6:0 (відео)

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    &laquo;Брюґґе&raquo; непогано розім'явся перед &laquo;Динамо&raquo; - Напередодні матчу з «Динамо» в Лізі чемпіонів «Брюґґе» виграв у чемпіонаті Бельгії 6:0 (відео)
    «Брюґґе» непогано розім'явся перед «Динамо»
    UA-Футбол

    Дублем відзначився новий нападник Окереке

    Уже найближчого вівторка київське «Динамо» зіграє проти «Брюгге» в рамках третьої кваліфікації Ліги Чемпіонів. Перед цим матчем, бельгійці розім'ялися в другому турі національного чемпіонату.

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    «Брюґґе» - «Сент-Трюйден» - 6:0

    Голи: 1:0 - Окереке (16). 2:0 – Окереке (20). 3:0 - Ванакен (39). 4:0 – Персі Тау (44). 5:0 – Еммануель Денніс (72). 6:0 - Схрейверс (83)

    «Брюґґе»: Етан Горват – Мата Педро Лоуренсо, Матей Мітровіч, Саймон Делі, Едуард Соболь – Вормер (к), Рітс – Еммануель Денніс (Опенда, 73), Ванакен, Персі Тау (Влітінк, 81) – Окереке (Схрейверс, 65). Тренер – Філіпп Клеман

    Попередження: Рітс (67)

    Вилучення: Опенда (87)

    «Сент-Трюйден» потрапив потенційному фаворитові чемпіонату під гарячу руку. Уже в першому таймі було забито чотири голи, дублем відзначився Давід Окереке. У другому таймі побиття продовжилось, «Брюґґе» забив ще два голи.

    Усі 90 хвилин у цій зустрічі відіграв український лівий оборонець Едуард Соболь, але результативними діями гравець не відзначився.

    Після двох турів Ліги Жюпіле «Брюґґе» набрав максимальну кількість очок.

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    ФК «Динамо» Ліга чемпіонів Едуард Соболь Ліга Жюпіле Філіпп Клеман ФК «Брюґґе» Давід Окереке Етан Горват Руд Вормер Ганс Ванакен Персі Тау ФК «Сент-Трюйден» Еммануель Денніс Матей Мітровіч Саймон Делі Сібе Схрейверс
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