Нападник збірної України забив у Бельгії перший за два місяці гол



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Роман Яремчук забиває у поточному сезоні у ворота «Остенде» вже втретє kaagent.be

Роман Яремчук вразив ворота своєї улюбленої команди

Український нападник «Ґента» Роман Яремчук забив свій шостий м'яч у 27-ми проведених матчах поточного чемпіонату Бельгії. У 29-му турі Ліги Жюпіле українець вже на третій хвилині вразив ворота «Остенде».

Тим самим, Яремчук перервав свою майже двомісячну гольову засуху, яка тривала з 24 січня, коли Роман у рамках Кубка Бельгії вразив ворота... «Остенде». В рамках чемпіонату ж в останнє 23-річний вихованець київського «Динамо» забивав ще 18 грудня «Сент-Трюйдену».

Цікаво, що «Остенде» в рамках першого кола Ліги Жюпіле Яремчук теж забив. Тоді «Ґент» переміг на виїзді 4:0. Зараз того ж суперника команда перемогла 2:1 завдяки голові Жан-Люка Домпа на початку другого тайму.

Яремчук у цьому матчі відіграв 66 хвилин і поступився місцем на полі Брехтові Деяґеру. А на 72-й хвилині замість Домпа в гру данський тренер «Ґента» Єсс Торуп кинув ще одного українця Романа Безуса, котрий останнім часом втратив місце в основі. За два десятки хвилин Роман відзначився попередженням.

Роман Безус теж долучився до перемоги «Ґента». Фото - офіційний сайт «Ґента»

Після цієї перемоги «Ґент» набрав 47 очок і посідає шосте місце в таблиці. А впевнено лідирувати продовжує «Ґенк», у якого зараз 62 очки. «Брюґґе», який іде другим, команда Філіппа Клемана випереджає на шість очок.

У 29-му турі «Ґенк» переміг удома 1:0 «Локерен» - відзначився Йоакім Маєле. Український півоборонець лідерів чемпіонату Руслан Малиновський відіграв у цій зустрічі всі 90 хвилин.