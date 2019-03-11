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    Нападник збірної України забив у Бельгії перший за два місяці гол

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    Роман Яремчук забиває у поточному сезоні у ворота &laquo;Остенде&raquo; вже втретє - Нападник збірної України забив у Бельгії перший за два місяці гол
    Роман Яремчук забиває у поточному сезоні у ворота «Остенде» вже втретє
    kaagent.be

    Роман Яремчук вразив ворота своєї улюбленої команди

    Український нападник «Ґента» Роман Яремчук забив свій шостий м'яч у 27-ми проведених матчах поточного чемпіонату Бельгії. У 29-му турі Ліги Жюпіле українець вже на третій хвилині вразив ворота «Остенде».

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    Тим самим, Яремчук перервав свою майже двомісячну гольову засуху, яка тривала з 24 січня, коли Роман у рамках Кубка Бельгії вразив ворота... «Остенде». В рамках чемпіонату ж в останнє 23-річний вихованець київського «Динамо» забивав ще 18 грудня «Сент-Трюйдену».

    Цікаво, що «Остенде» в рамках першого кола Ліги Жюпіле Яремчук теж забив. Тоді «Ґент» переміг на виїзді 4:0. Зараз того ж суперника команда перемогла 2:1 завдяки голові Жан-Люка Домпа на початку другого тайму.

    Яремчук у цьому матчі відіграв 66 хвилин і поступився місцем на полі Брехтові Деяґеру. А на 72-й хвилині замість Домпа в гру данський тренер «Ґента» Єсс Торуп кинув ще одного українця Романа Безуса, котрий останнім часом втратив місце в основі. За два десятки хвилин Роман відзначився попередженням.

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    Роман Безус теж долучився до перемоги «Ґента». Фото - офіційний сайт «Ґента»

    Після цієї перемоги «Ґент» набрав 47 очок і посідає шосте місце в таблиці. А впевнено лідирувати продовжує «Ґенк», у якого зараз 62 очки. «Брюґґе», який іде другим, команда Філіппа Клемана випереджає на шість очок.

    У 29-му турі «Ґенк» переміг удома 1:0 «Локерен» - відзначився Йоакім Маєле. Український півоборонець лідерів чемпіонату Руслан Малиновський відіграв у цій зустрічі всі 90 хвилин.

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