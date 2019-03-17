Український день у Бельгії: дубль Яремчука і гол Малиновського (відео)



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Роман Яремчук в останніх двох поєдинках забив три м'ячі Офіційний сайт клубу «Ґент»

У Лізі Жюпіле завершився перший етап чемпіонату

У бельгійській Лізі Жюпіле зіграні матчі 30-го туру, якими завершився перший етап чемпіонату.

Впевненим лідером чемпіонату залишається «Ґенк», у якого 63 очка і то відразу на сім пунктів більше, ніж у найближчого переслідувача - «Брюґґе». Правда, з останніх п'яти матчів команда Філіппа Клемана виграла лише один.

Не вдалося перемогти «Ґенку» й на цей раз, хоча в середині другого тайму виїзної зустрічі з «Вареґемом» лідер вів 3:1. Втім, на третій компенсованій хвилині форвард господарів Гамді Гарбауї забив свій другий у грі м'яч і рахунок зрівняв - 3:3.

Саме тунісець ударом з пенальті на 13-й хвилині рахунок відкрив. А відіграв той гол український опорний хав Руслан Малиновський, котрий замкнув передачу японця Юнуї Іто. Для Малиновського то вже дев'ятий гол у 28-ми поєдинках цьогорічної Ліги Жюпіле.

Роззабивався й ще один українець Роман Яремчук, який виступає за «Ґент». Дубль нашого нападника приніс команді перемогу 2:0 у виїзному поєдинку з «Сенкт-Трюйденом». На 17-й хвилині Яремчук відправив м'яч у ворота, обікравши суперників у межах їх карного майданчика.

На 60-й хвилині Роман замкнув передачу Бірґера Верстрате справа. У 28-ми матчах Ліги Жюпіле-2018/2019 Яремчук забив уже вісім м'ячів.

Зауважимо, що Роман у матчі проти «Сенкт-Трюйдена» провів на полі 87 хвилин і поступився місцем на полі іншому українцеві Роману Безусу.

За підсумками першого етапу «Ґент» набрав 50 очок і йде у таблиці п'ятим.

Додамо, що сім заключних хвилин у переможній зустрічі свого «Кортрейка» з «Антверпеном» (2:0) відіграв також український оборонець Андрій Бацула. Перший етап «Кортрейк» з 43-ма очками завершив на восьмому місці.

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