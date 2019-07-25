Хацкевич розповів про підготовку «Динамо» до матчів Ліги чемпіонів проти «Брюґґе»



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Олександр Хацкевич Dynamo.kiev.ua

Кияни зіграють з бельгійцями в третьому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів

Київське «Динамо» зіграє проти бельгійського «Брюґґе» за вихід в груповий етап Ліги чемпіонів у третьому раунді кваліфікації.

Як тренерський штаб готуватиме команду до цих поєдинків головний тренер «Динамо» Олександр Хацкевич розповів у інтерв’ю Dynamo.kiev.ua.

«Певна інформація про суперника з товариських матчів у нас вже є. Також будемо аналізувати запис поєдинку 1-го туру бельгійського чемпіонату, який відбудеться 27 липня. А 2 серпня на матчі 2-го туру буде присутній наш представник Вісенте Гомес. Також джерелом інформації буде мій хороший товариш Сергій Серебренников, який давно живе в Бельгії», - повідомив Хацкевич.

Нагадаємо, «Динамо» та «Брюґґе» гратимуть в третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів 6 та 13 серпня. Перший матч у Бельгії.