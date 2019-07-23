Гравець «Брюґґе»: У Києві мусимо просто закінчити важку роботу



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Ганс Ванакен сподівається на заділ у домашньому матчі UA-Футбол

Ганс Ванакен поділився враженням напередодні протистояння з «Динамо» в Лізі чемпіонів

Хавбек «Брюґґе» Ганс Ванакен розповів про жеребкування в третьому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів, за підсумками якої бельгійці зіграють з київським «Динамо».

«Ми повинні в першому матчі на своєму полі забезпечити хороший заділ перед візитом в Україну. Тоді в Києві нам буде необхідно просто закінчити важку роботу», - сказав гравець.

Нагадаємо, що перший матч протистояння відбудеться 6 серпня в Бельгії, а 13 серпня – гра-відповідь у Києві.