Гравець «Брюґґе»: У Києві мусимо просто закінчити важку роботу
Ганс Ванакен сподівається на заділ у домашньому матчі
UA-Футбол
Ганс Ванакен поділився враженням напередодні протистояння з «Динамо» в Лізі чемпіонів
Хавбек «Брюґґе» Ганс Ванакен розповів про жеребкування в третьому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів, за підсумками якої бельгійці зіграють з київським «Динамо».
«Ми повинні в першому матчі на своєму полі забезпечити хороший заділ перед візитом в Україну. Тоді в Києві нам буде необхідно просто закінчити важку роботу», - сказав гравець.
Нагадаємо, що перший матч протистояння відбудеться 6 серпня в Бельгії, а 13 серпня – гра-відповідь у Києві.