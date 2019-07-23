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    Гравець «Брюґґе»: У Києві мусимо просто закінчити важку роботу

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    Ганс Ванакен сподівається на заділ у домашньому матчі - Гравець «Брюґґе»: У Києві мусимо просто закінчити важку роботу
    Ганс Ванакен сподівається на заділ у домашньому матчі
    UA-Футбол

    Ганс Ванакен поділився враженням напередодні протистояння з «Динамо» в Лізі чемпіонів

    Хавбек «Брюґґе» Ганс Ванакен розповів про жеребкування в третьому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів, за підсумками якої бельгійці зіграють з київським «Динамо».

     «Ми повинні в першому матчі на своєму полі забезпечити хороший заділ перед візитом в Україну. Тоді в Києві нам буде необхідно просто закінчити важку роботу», - сказав гравець.

    Нагадаємо, що перший матч протистояння відбудеться 6 серпня в Бельгії, а 13 серпня – гра-відповідь у Києві.

     Читайте також: Українізований «Брюґґе». Чого вартий суперник київського «Динамо» в Лізі чемпіонів
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    НОВИНИ ФУТБОЛУ жеребкування ФК «Динамо» Ліга чемпіонів ФК «Брюґґе» Ганс Ванакен
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