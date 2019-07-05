Український футболіст від душі розхвалив себе в першому інтерв’ю в статусі гравця «Брюґґе»



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Едуард Соболь уже приміряв футболку в чорно-синіх кольорах ФК «Брюґґе»

Едуард Соболь радий, що в команді є гравці, з якими він раніше вже грав

Оборонець національної збірної України з футболу Едуард Соболь дав своє перше інтерв'ю після переходу в оренду в бельгійський «Брюґґе».

«Мені подобається атакувати, - каже Едуард в інтерв’ю клубній прес-службі. - Звісно, я граю й на оборону. У мене хороші флангові передачі. Коли є слушна нагода, можу бити по воротах суперника. В «Брюґґе» я добре знайомий із Деннісом Бонавентуре, адже ми разом виступали у складі луганської «Зорі». Знаю, що «Брюґґе» — великий клуб, справжня родина з чудовими вболівальниками. Це дуже важливо, адже ми завжди виходимо на поле заради наших фанатів».

Про оренду українського футболіста «Брюґґе» повідомив напередодні. Контракт підписаний до кінця сезону з правом викупу. Едуард виступатиме під другим номером.

Соболь матиме чотири контрольні спроби. 6 липня «Брюґґе» проведе спаринг із нідерландським АЗ, 12 липня – проти хорватської «Локомотиви», 15 липня — проти представника другого, бельгійського дивізіону «Юніона», а 19 липня — проти португальського «Спортінґа».