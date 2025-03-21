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Навіть деякі країни БРІКС голосують за відсторонення Росії, – скелетоніст Гераскевич

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Навіть деякі країни БРІКС голосують за відсторонення Росії, – скелетоніст Гераскевич
До БРІКС входять Бразилія, Росія, Індія, Китай, Південна Африка, Іран, Єгипет, ОАЕ та Ефіопія

Гераскевич: Я поки що не знаю націю, яка готова голосувати за повернення росіян

Лідер українського скелетону Владислав Гераскевич в інтерв'ю «Главкому» розповів про ставлення у Міжнародній федерації бобслею та скелетону до повернення росіян на міжнародні змагання.

Зокрема, спортсмен зазначив, що навіть деякі країни з БРІКС (туди входять Бразилія, Росія, Індія, Китай, Південна Африка, Іран, Єгипет, ОАЕ та Ефіопія) голосують за відсторонення російських спортсменів.

«Якщо у нас буде голосування за повернення Росії, то, можливо, за буде Китай, який їх підтримує. Хоча і той може утриматись. Загалом, зараз голосів в Росії немає. Я поки що не знаю націю, яка готова підтримувати їх, яка готова голосувати за їхнє повернення. Ми навіть мали перемовини з представниками деяких країн, які, здавалося б, не мали за нас голосувати, але вони за нас. І те, що мене дуже дивувало, навіть деякі країни з БРІКС голосують за відсторонення російських спортсменів», – розповів Гераскевич.

Він також зазначив, що наразі відсторонення РФ у їхній федерації залишається в силі. 

«Загалом ми бачимо велику підтримку великих країн, і скелетонних, і бобслейних. Поки що ми не чули, щоб хтось наполягав на поверненні росіян у будь-якім статусі. І нейтральний статус також у нашому виді спорту є великим питанням. І поки що ніхто не може дати відповідь, як ми будемо контролювати джерело, звідки ці спортсмени будуть фінансуватися. Тому що для нас точно не ОК, якщо це буде якраз підсанкційна російська компанія. Ми працюємо над тим, щоб відсторонення залишалося надалі», – наголосив український скелетоніст.

Нагадаємо, Гераскевич в інтерв'ю «Главкому» висловив свою думку щодо факту зміни громадянства гімнастом Іллею Ковтуном та його тренеркою Іриною Горбачевою. 

Зокрема, спортсмен заявив, що гімнаст та його тренерка отримували суттєву підтримку з державного бюджету.

«Відкидають свою Батьківщину повністю під час війни. Бо держава буцімто не забезпечила їх тим, на що вони (Ковтун і Горбачева – «Главком») заслуговують. Хоча вони отримали настільки багато грошей, що про таке фінансування на одного спортсмена можна тільки мріяти. І для мене це загалом дико, тому я так реагую. І моя думка не змінюється: це ганебний вчинок, і я знаю, що багато людей розділяють цю думку зі мною», – заявив Гераскевич.

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Теги: БРІКС скелетон росія Владислав Гераскевич

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