Посланець Трампа збирається до Москви

Перший візит Віткоффа до російської столиці відбувся у лютому

Віткофф є спецпредставником з питань Близького Сходу, але водночас отримав доручення і щодо питань війни в Україні

Спецпредставник президента США з питань Близькому Сходу Стів Віткофф цього тижня планує відвідати Москву та зустрітись з очільником РФ Путіним. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Це буде вже друга поїздка Віткоффа до Росії у статусі представника Трампа. Вона відбуватиметься на тлі зустрічі української делегації із державним секретарем США Марко Рубіо та радником з національної безпеки Майком Волцом у Саудівській Аравії.

Перший візит Віткоффа до російської столиці відбувся 11 лютого. Попри те, що офіційно Стів Віткофф є спецпредставником президента США з питань Близького Сходу, йому так само доручено займатись питаннями війни в Україні. За даними американських ЗМІ, під час візиту 11 лютого Віткофф міг зустрітись з Путіним і спілкуватися з ним декілька годин.

Нагадаємо, сьогодні, 11 березня у Саудівській Аравії мають зустрітися делегації Києва та Вашингтона. З держсекретарем Рубіо та радником з нацбезпеки Волцом зустрічатимуться керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Андрій Сибіга, міністр оборони Рустем Умєров та екскомандир 93-ї ОМБр ЗСУ, заступник голови Офісу президента Павло Паліса.

Напередодні, 10 березня, до Саудівської Аравії прибув і президент України Володимир Зеленський – для зустрічі зі спадкоємним принцом Мухаммедом ібн Салманом аль Саудом.