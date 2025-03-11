Головна Світ Політика
search button user button menu button

Посланець Трампа збирається до Москви

Варвара Шолян
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Посланець Трампа збирається до Москви
Перший візит Віткоффа до російської столиці відбувся у лютому
фото: Reuters

Віткофф є спецпредставником з питань Близького Сходу, але водночас отримав доручення і щодо питань війни в Україні

Спецпредставник президента США з питань Близькому Сходу Стів Віткофф цього тижня планує відвідати Москву та зустрітись з очільником РФ Путіним. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Це буде вже друга поїздка Віткоффа до Росії у статусі представника Трампа. Вона відбуватиметься на тлі зустрічі української делегації із державним секретарем США Марко Рубіо та радником з національної безпеки Майком Волцом у Саудівській Аравії.

Перший візит Віткоффа до російської столиці відбувся 11 лютого. Попри те, що офіційно Стів Віткофф є спецпредставником президента США з питань Близького Сходу, йому так само доручено займатись питаннями війни в Україні. За даними американських ЗМІ, під час візиту 11 лютого Віткофф міг зустрітись з Путіним і спілкуватися з ним декілька годин.

Нагадаємо, сьогодні, 11 березня у Саудівській Аравії мають зустрітися делегації Києва та Вашингтона. З держсекретарем Рубіо та радником з нацбезпеки Волцом зустрічатимуться керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Андрій Сибіга, міністр оборони Рустем Умєров та екскомандир 93-ї ОМБр ЗСУ, заступник голови Офісу президента Павло Паліса.

Напередодні, 10 березня, до Саудівської Аравії прибув і президент України Володимир Зеленський – для зустрічі зі спадкоємним принцом Мухаммедом ібн Салманом аль Саудом.

Читайте також:

Теги: США Стів Віткофф Україна росія переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп заявив, що США повернуть гроші, які надали Україні
Трамп заявив, що США повернуть гроші, які надали Україні
26 лютого, 19:18
Київська міська рада на цей час не ухвалювала жодних рішень щодо передачі цієї земельної ділянки у власність або користування будь-яким особам
Неіснуючий будинок біля озера «Заплавне». Прокуратура вимагає скасування права власності
21 лютого, 15:11
Елла Лібанова зробила заяву щодо повернення біженців з-за кордону
Чи повертатимуться українські біженці з-за кордону? Лібанова назвала три фактори
21 лютого, 13:29
Лула да Сілва закликав Трампа поважати партнерів
Президент Бразилії незадоволений, що Трамп «вдає імператора»
21 лютого, 08:53
На офіційно-ділових зустрічах в арабських країнах треба вдягатися більш стримано
Конфуз під час візиту до ОАЕ. Заступниця міністра з України здивувала одягом
19 лютого, 16:11
Кадр із фільму «Люди» режисерів Мацея Слесіцького та Філіпа Хіллесленда, 2024
У Києві відбудеться показ польського фільму «Люди» про війну в Україні
19 лютого, 15:54
Головне не допустити «Мюнхен-2» та «Стамбул-2»
США не можуть бути єдиним посередником для досягнення миру
13 лютого, 16:26
«США не мають наміру надсилати війська в Україну», – сказав очільник Пентагону
Очільник Пентагону заявив, що США не надсилатимуть війська в Україну
11 лютого, 19:22
Кремль прокоментував відносини між Москвою і Вашингтоном
«Контакти стали інтенсивнішими». Кремль заявив про прогрес у відносинах із США
11 лютого, 11:47

Політика

Угорський депутат, який зірвав виступ Орбана, за день назбирав гроші на штраф
Угорський депутат, який зірвав виступ Орбана, за день назбирав гроші на штраф
Росіяни готують наступ на Суджу найближчими днями – ISW
Росіяни готують наступ на Суджу найближчими днями – ISW
Посланець Трампа збирається до Москви
Посланець Трампа збирається до Москви
Трамп відзначає 50 днів на посаді: Білий дім перерахував його основні досягнення
Трамп відзначає 50 днів на посаді: Білий дім перерахував його основні досягнення
Особистий охоронець Трампа склав присягу очільника секретної служби США
Особистий охоронець Трампа склав присягу очільника секретної служби США
США готові запровадити санкції проти Ірану
США готові запровадити санкції проти Ірану

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
182K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 березня: ситуація на фронті
64K
Карта повітряних тривог України онлайн 11 березня 2025
29K
Україну накриє ураган руйнівної потужності? Роз'яснення Укргідрометцентру
12K
Ось де він, оплот російського православія...
11K
Влада Києва повідомила, коли чекати завершення опалювального сезону
6923
Курочка, яка несе золоті яйця. Легендарний актор оцінив суперхіт Театру Франка «Конотопську відьму»

Новини

11 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Візит президента до Саудівської Аравії, поява цифрового дозволу на зброю. Головне за 10 березня
Вчора, 20:53
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 03:23
10 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:10
9 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
9 березня, 00:05
Швеція надасть понад €2 млн на розширення прав українських жінок
8 березня, 22:14

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua