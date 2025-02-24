Перший день великої війни: як це було. Сім відео, що увійшли в історію

Близько 06:40 24 лютого 2022 року Зеленський звернувся до українців із заявою, оголосивши про запровадження воєнного стану в Україні

Сьогодні третя річниця вторгнення РФ в Україну

24 лютого 2025 року – третя річниця повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Цей день назавжди закарбувався в пам’яті українців як найстрашніший ранок, коли життя поділилося на «до» і «після». Близько 04:00 ранку вибухи розірвали тишу міст, ракети вдарили по аеропортах, військових частинах і мирних кварталах.

«Главком» пригадує, як це було, у семи відео, що увійшли в історію.

Зеленський оголосив про введення воєнного стану

У той час, як вибухи лунали в багатьох містах України, о 06:10 президент Володимир Зеленський скликав термінове засідання Ради національної безпеки і оборони. Близько 06:40 він звернувся до українців із заявою, оголосивши про запровадження воєнного стану.

«Сьогодні від вас, від кожного з вас вимагається спокій. По можливості залишайтеся вдома. Ми працюємо, армія працює, працює весь сектор безпеки України. На зв'язку з вами буду постійно я, РНБО, Кабінет міністрів України... Без паніки! Ми сильні, ми готові до всього. Ми переможемо всіх. Тому що ми – це Україна. Слава Україні!» – казав президент.

Захоплення острова Зміїний

Близько 18:00 24 лютого 2022 року до захисників острова Зміїний наблизилися російські військові кораблі: ракетний крейсер «Москва», фрегат «Адмірал Ессен» і патрульний корабель «Василь Биков». Гарнізону острова запропонували здатися.

У заяві до українських захисників йшлося: «Ви перебуваєте в повній ізоляції в зоні ураження зброї. У разі опору будете знищені. Подумайте про дітей і близьких, яким ви потрібні, які вас люблять і чекають удома живими. Це скоро закінчиться і ви продовжите своє звичне життя. Прийміть правильне рішення, залиштеся живими. Повідомте каналами зв'язку, на 16 каналі, про намір співпрацювати. Припинити роботу РЛЗ та засобів зв'язку. Вишикуватися та скласти зброю. Діяти згідно з такими вказівками».

Українські прикордонники отримали вимогу капітулювати, але рішуче відмовилися, відповівши короткою, але знаковою фразою, яка стала символом незламності: «Російський корабель, йди на х*й!». У відповідь російські сили завдали масованого ракетно-артилерійського удару по гарнізону.

Українські прикордонники острова Зміїний сказали росіянам: «Російський корабель, йди на х*й!»

Після цього зв’язок з українськими військовими зник. 25 лютого радник глави МВС Антон Геращенко заявив, що прикордонники загинули. Пізніше, 26 лютого з’явилися повідомлення про те, що на острові можуть бути поранені і загиблі. Цивільний корабель, який відправили на острів, мав намір евакуювати військових, але був захоплений окупантами. Був захоплений і весь острів.

Згодом стало відомо, що військові, які протистояли російським окупантам на острові Зміїний, залишилися живими і потрапили до полону.

6 березня в мережі з’явилося фото автора фрази про «русскій воєнний корабль». Виявилося, що легендарного прикордонника звуть Роман, а родом він із Золотоноші, що на Черкащині. Вкінці березня звільнений з російського полону прикордонник Роман Грибов повернувся на батьківщину, в Черкаську область. Голова Черкаської ОВА вручив йому відзнаку «За заслуги перед Черкащиною».

Бої за Гостомельський аеропорт

Бої за контроль над стратегічно важливим аеропортом «Антонов» поблизу селища Гостомель розпочалися 24 лютого 2022 року і тривали з перервами до 27 лютого. Розвідка повідомила, що якби аеропорт опинився під контролем ворога, то це могло б дозволити з великою ймовірністю захопити Київ.

Висадка російських військ у Гостомельському аеропорту 24 лютого 2022 року

Спершу російські вертольоти здійснили атаку, висадивши десант. ЗСУ змогли відбити аеропорт, але через добу окупанти провели повторну атаку. Під час бою Національна гвардія знищила нападників та пошкодила злітно-посадкову смугу, що унеможливило використання російськими літаками Іл-76 повітряного мосту для доставки основних сил.

25 лютого російські наземні сили, що наступали з території Білорусі, захопили аеропорт, але вже не могли використовувати його для прийому літаків. Тоді почалася битва за Гостомель. Аеропорт було звільнено силами оборони України 2 квітня 2022 року. Під час цих боїв було знищено найбільший у світі літак АН-225 «Мрія», що був в ангарі.

Бої за Бровари

24 лютого 2022 року, після початку повномасштабного вторгнення, Бровари Київської області зазнали ракетних ударів, внаслідок яких були атаковані дві військові частини. Місто готувалося до оборони: формувалися добровольчі підрозділи, волонтерські організації та споруджувалися блокпости.

Бойові дії в Броварському районі розпочалися 28 лютого 2022 року, коли перші російські колони увійшли до сіл Мокрець, Бервиця та Заворичі, звідки вони продовжили просування в напрямку автодоріг М01 (Київ – Чернігів) і Н07 (Київ – Суми).

На початку березня 2022 року російські війська просунулися вглиб району, і бої почалися в Баришівській, Калитянській та Великодимерській територіальних громадах. 9 березня 2022 року вони здійснили масований наступ на Бровари, але зазнали поразки.

Бій у Броварському районі на Київщині

Після цього бої набули дистанційного характеру, з активним використанням артилерії, дронів, диверсійно-розвідувальних груп та снайперів. Російські війська розташовувалися на відстані 3 км від Броварів. Внаслідок ракетних обстрілів та атак з реактивної артилерії в околицях міста було знищено кілька великих логістичних складів, переважно з продуктами, а також об'єкти критичної інфраструктури та промислових підприємств.

30 березня 2022 року російські війська почали відступ з Броварського району, не зумівши захопити місто. 1 квітня 2022 року весь район був повністю звільнений від російських військ.

У боях брали участь 72-га окрема механізована бригада імені Чорних Запорожців, ССО «Азов-Київ», батальйон «Карпатська Січ» та бригади територіальної оборони, сформовані місцевими добровольцями. Зокрема, вулиця в Броварах була названа на честь 72 ОМБр.

Росіяни влаштували «сафарі» на людей під Києвом

25 лютого 2022 року військовослужбовці зведеного загону підрозділів Росгвардії з міст Кемерово та Новокузнецька Кемеровської області, а також загону мобільного особливого призначення Красноярського краю, не захопивши Київ, відступили та зайняли позиції в селищі Гостомель.

Росіяни обстрілювали цивільні автомобілі під Києвом

Окупанти під час перебування в районі вулиць Шевченка та Свято-Покровської понад шість годин обстрілювали цивільні автомобілі з мирними мешканцями, які намагалися покинути зону бойових дій та направлялися в бік Києва. Внаслідок цих атак п’ятеро людей загинули, ще шестеро отримали поранення. Мінімальна кількість влучань у транспортних засобах складала 38 куль, а максимальна – 178.

Згодом СБУ ідентифікувала п’ятьох російських військовослужбовців, які розстріляли десяток цивільних автомобілів з мирними мешканцями у селищі Гостомель. Їм заочно повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством (ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 438 КК України).

Чоловік зупиняв російську колону голими руками

На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну житель міста Бахмач Чернігівської області Сергій Шевченко став символом незламності українського народу. 26 лютого 2022 року він намагався зупинити ворожу танкову колону, що рухалася містом, використовуючи лише власну відвагу.

Сергій Шевченко, який у радянські часи служив танкістом, добре розумів, з чим має справу: «Як танк поїде, я знаю, я там викручуся, хоча б він почав крутитися, я б там крутився під танком», – розповідав він tsn.ua.

У місті Бахмач місцевий житель голими руками намагався зупинити танкову колону

Спочатку чоловік спробував перегородити шлях техніці, кинувши під один із танків велосипед. Однак двоколісний транспорт миттєво розчавило. Після цього Сергій Шевченко сам кинувся під броньовану машину, намагаючись її зупинити.

Цей вчинок, зафіксований на відео, швидко розлетівся по всьому світу, ставши яскравим прикладом героїзму українців у боротьбі з окупантами. Після подій 26 лютого Сергій Шевченко звернувся до військкомату, прагнучи захищати країну, однак через травмоване коліно його не взяли на службу.

У Бердянську чоловік голими руками переніс міну

27 лютого 2022 року народний депутат Антон Геращенко опублікував відео, на якому чоловік голими руками переносив міну в лісопосадку. Місцеві жителі виявили боєприпас неподалік мосту та житлових будинків. Один із них наважився взяти міну в руки та самостійно віднести її в безпечне місце, щоб уникнути можливих жертв.

«У Бердянську знайшли міну біля мосту і будинків – звичайний український мужик з сигаретою в зубах голими руками переніс її в лісопосадку. Путіне, куди ти поліз?! Український народ непереможний», – підписав відео Геращенко.

Раніше повідомлялося, що напередодні третьої річниці повномасштабного вторгнення в Україну російські пропагандисти отримали вказівку просувати «переможні» наративи. Як зауважують у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України, ворог робить це для розпалювання зневіри серед українців, дестабілізації ситуації всередині країни та дискредитації України серед держав-партнерів.