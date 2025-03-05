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Скандал довкола відбудови «Охматдиту»: що нарило слідство?

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Скандал довкола відбудови «Охматдиту»: що нарило слідство?
До завершення слідчих дій МОЗ не планує повертати Володимира Жовніра у крісло керівника дитячої лікарні
фото з відкритих джерел

До завершення слідчих дій МОЗ не планує повертати Жовніра у крісло керівника дитячої лікарні

Правоохоронні органи досі перевіряють процеси з відновлення дитячої лікарні «Охматдит», пошкодженої внаслідок російської ракетної атаки вісім місяців тому – 8 липня 2024 року. Про це йдеться в матеріалі «Главкома» «Відбудова «Охматдиту». Де мільярд?».

У відповіді на запит «Главкома» перший заступник міністра охорони здоров’я Сергій Дубров повідомив: до завершення слідчих дій МОЗ не планує повертати Володимира Жовніра у крісло керівника дитячої лікарні.

Минає вісім місяців з моменту ракетного удару по «Охматдиту», розслідування досі триває; Володимир Жовнір досі відсторонений
Минає вісім місяців з моменту ракетного удару по «Охматдиту», розслідування досі триває; Володимир Жовнір досі відсторонений
Відповідь МОЗ на запит «Главкома»

Нагадаємо, фонд «Охматдит – Здорове дитинство», на рахунку якого зосередилася найбільша частина донатів на допомогу лікарні, 19 липня 2024 року оголосив приватний конкурс (поза системою ProZorro) на ремонт пошкодженого обстрілом сучасного корпусу медустанови. Наприкінці того ж місяця визначився переможець – ТОВ «Буд-технолоджі». Новина одразу збурила суспільство.

Як виявили журналісти-розслідувачі, з 14 учасників конкурсу пропозиція переможця була третьою за дорожнечею – 307 млн грн (без ПДВ). Десяток інших учасників запропонували виконати роботи значно дешевше – від 42 до 286 млн грн. Однак із жодним з них замовник перемовин не вів. Розслідувачі виявили: «Буд-технолоджі» не має потрібної техніки для виконання ремонту та ще й завищила в кошторисі ціни на будівельні матеріали.

Після цього скандалу Міністерство охорони здоров'я відсторонило Володимира Жовніра від виконання обов'язків гендиректора «Охматдиту» до завершення перевірок Національною поліцією України, іншими правоохоронними органами та комісією МОЗ.

Від 17 серпня 2024 року тимчасовим виконувачем обов’язків директора «Охматдиту» є Олександр Урін. До цього він очолював відділення інтенсивної та еферентної терапії гострих інтоксикацій.

Також було створено спеціальну Раду з відновлення «Охматдиту». До неї ввійшли, зокрема, фахівці з будівництва, а також представники великих компаній-донорів, юридичних фірм та громадських і благодійних організацій.

Урешті, після численних консультацій усі сторони визначили новий механізм використання зібраних фондом коштів. Усі тендери на відновлення лікарні відтоді мали відбуватися через систему держзакупівель ProZorro. Як тільки визначиться підрядник, який робитиме капітальний ремонт «Охматдиту», фонд зможе сплатити його послуги. За аналогічним механізмом благодійний фонд «Таблеточки» оплатив протиаварійні роботи в новому корпусі.

Як відомо, 8 липня 2024 року РФ завдала масштабного ракетного удару по місту Київ. Одна із запущених ракет влучила по столичній дитячій лікарні «Охматдит».

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Теги: тендер війна будівництво скандал Україна Міністерство охорони здоров'я лікарня росія медицина Охматдит

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