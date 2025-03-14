США домовляються із ФРН та Росією про продаж «Північних потоків» – Correctiv

У Німеччині заявили про можливий продаж «Північних потоків»

США ведуть переговори з ФРН та Росією щодо купівлі газопроводів «Північний потік» та «Північний потік-2», а також іншої енергетичної інфраструктури. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Correctiv.

У Вашингтоні планують відновити постачання російських енергоносіїв до Європи після врегулювання війни в Україні. «Питання полягає в тому, за яких умов після можливого припинення російської агресії проти України чи після припинення вогню нафта й газ знову можуть надходити до Німеччини та Європи. У центрі уваги переговорів, очевидно, також майбутнє газопроводів», – йдеться у матеріалі.

Обговорення тривають кілька місяців. Крім газопроводів, американську сторону цікавить дочірня компанія «Роснефти» у Німеччині, яка володіє 54% акцій нафтопереробного заводу у Шведті та меншими частками у НПЗ Miro та Bayernoil на півдні ФРН.

«Йдеться про вплив російських сировинних компаній і Кремля на енергопостачання Німеччини та Європи, можливе відновлення енергетичної залежності та роль у цьому американських компаній», – пишуть журналісти.

До слова, Путін також натякнув на переговори з Вашингтоном щодо безпеки поставок газу до Європи. Раніше Financial Times. повідомляло, що близький друг російського президента Маттіас Варніг розробляє план перезапуску газопроводу «Північний потік-2» за участі американських інвесторів.

«Якщо США та Росія досягнуть домовленості щодо енергетики, тоді газова труба для Європи буде в безпеці. Це вигідно Європі, адже вона отримає дешевий російський газ», – додав Путін.

Раніше стало відомо, що президент США Дональд Трамп вже кілька тижнів таємно працює над перезапуском «Північного потоку-2». Згідно із розслідуванням німецького видання, у Швейцарії вже кілька тижнів тривають секретні переговори про те, як дешевий російський газ може незабаром знову надійти до Німеччини. Така угода між Трампом і Путіним вважається «частиною головоломки» для припинення війни в Україні.