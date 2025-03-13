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Посли ЄС знову не узгодили продовження персональних санкцій проти РФ

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Посли ЄС знову не узгодили продовження персональних санкцій проти РФ
фото: Reuters

Основна перешкода – позиція Угорщини

Під час сьогоднішньої зустрічі посли ЄС не змогли дійти згоди щодо продовження персональних санкцій проти Росії, дія яких завершується 15 березня 2025 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне».

За словами дипломата ЄС, засідання напередодні було перенесено, сьогодні розпочалося із запізненням, і очікується складна дискусія. Водночас робота над питанням триває, і 14 березня відбудеться ще одна зустріч послів для обговорення санкцій.

Основна перешкода – позиція Угорщини, яка наполягає на виключенні деяких осіб із санкційного списку. Окрім неї, ще 1–2 країни-члени ЄС мають власні вимоги щодо змін у переліку.

За словами іншого високопосадовця, йдеться про значні заморожені активи, включно з грошима, нерухомістю та яхтами. Він також зазначив, що майже всі держави ЄС прагнуть зберегти санкції, щоб підтримувати тиск на Росію та єдність Союзу. При цьому він визнав, що навіть незначні зміни у списку можуть поставити під загрозу весь санкційний пакет.

Розглядається ймовірність застосування альтернативних механізмів, таких як голосування кваліфікованою більшістю або розподіл санкцій на окремі складові, наприклад, заморожування активів і заборону на в’їзд.

Раніше, 12 вересня 2024 року, ЄС продовжив індивідуальні санкції ще на шість місяців – до 15 березня 2025 року – проти осіб, які причетні до загрози територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.

Нагадаємо, що Угорщина може заблокувати продовження європейських санкцій проти приблизно двох тисяч росіян, якщо олігарха Михайла Фрідмана не буде виключено з санкційного списку.

Також Угорщина погрожує накласти вето на продовження санкцій Європейського Союзу проти Росії, якщо з нього не виключать вісім росіян. Йдеться про олігархів та міністра спорту РФ.

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Теги: санкції росія росіяни Європейський союз посольство посол

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