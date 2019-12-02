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    Найгарніша спортивна пара України поділилася фото з відпочинку

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    Подружжя спортсменів тішиться нетривалим відпочинком перед стартом нового сезону - Найгарніша спортивна пара України поділилася фото з відпочинку
    Подружжя спортсменів тішиться нетривалим відпочинком перед стартом нового сезону

    Михайло Романчук та Марина Бех-Романчук гарно провели час у Барселоні

    Одна з найгарніших та найуспішніших пар українського спорту продовжує тішити своїх шанувальників зворушливими фото. Чемпіон світу та дворазовий чемпіон Європи з плавання Михайло Романчук та срібна призерка чемпіонату світу зі стрибків у довжину – Марина Бех-Романчук, провели кілька днів у Барселоні. Про що одна з національних лідерок легкої атлетики розповіла своїм підписникам в Instagram.

    Фото щасливого моменту в житті спортсменка підписала цитатою з пісні «Океана Ельзи»: «Дякую тобі , за те що ти завжди зі мною ..»

      Читайте такожЧемпіон Європи Михайло Романчук: Мій друг у фітнес-клубі заробляє такі ж гроші, що й я

      


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    Вирватися до Барселони спортсменам вдалося з Франції, де Михайло проводив тренувальний збір

     

    плавання легка атлетика Михайло Романчук Марина Бех-Романчук
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