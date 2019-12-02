Найгарніша спортивна пара України поділилася фото з відпочинку



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Подружжя спортсменів тішиться нетривалим відпочинком перед стартом нового сезону

Михайло Романчук та Марина Бех-Романчук гарно провели час у Барселоні

Одна з найгарніших та найуспішніших пар українського спорту продовжує тішити своїх шанувальників зворушливими фото. Чемпіон світу та дворазовий чемпіон Європи з плавання Михайло Романчук та срібна призерка чемпіонату світу зі стрибків у довжину – Марина Бех-Романчук, провели кілька днів у Барселоні. Про що одна з національних лідерок легкої атлетики розповіла своїм підписникам в Instagram.

Фото щасливого моменту в житті спортсменка підписала цитатою з пісні «Океана Ельзи»: «Дякую тобі , за те що ти завжди зі мною ..»





Вирватися до Барселони спортсменам вдалося з Франції, де Михайло проводив тренувальний збір