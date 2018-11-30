Найкращим гравцем листопада в Прем'єр-лізі України було визнано нападника «Карпат»
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Визначився найкращий гравець місяця в УПЛ
За результатами голосування у проекті, організованому Українською Прем’єр-Лігою, переможцем став нападник «Карпат» Мар'ян Швед.
Про це повідомляє прес-служба УПЛ.
Нагадаємо умови конкурсу, організованого Українською Прем’єр-Лігою.
У голосуванні брали участь переможці номінації «Найкращий гравець туру» (у листопаді: 14 тур - Мар’ян Швед («Карпати»), 15 тур - Микола Шапаренко («Динамо»), 16 тур - Андрій Цуріков («Олександрія»).
Також участь взяли футболісти, які, на думку експертної ради, відзначалися стабільністю впродовж листопадових турів і заслужили право взяти участь у голосуванні: Артем Гордієнко («Зоря»), Віктор Циганков («Динамо»), Ісмаїлі («Шахтар»), Андрій Запорожан («Олександрія»), Олександр Філіппов («Десна»).
Всього у голосуванні взяло участь близько 2000 прихильників футболу. Результат їхнього вибору такий:
Мар’ян Швед - 45 % голосів,
Микола Шапаренко - 25 %,
Андрій Цуріков - 11 %,
Ісмаїлі - 10 %,
Артем Гордієнко - 3 %,
Андрій Запорожан - 2 %,
Олександр Філіппов - 2 %,
Віктор Циганков — 2 %.