Найкращий бомбардир Прем'єр-ліги України близький до переходу в ЦСКА

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Факундо Феррейра

Для завершення угоди футболісту залишилося пройти медогляд і підписати контракт

Форвард «Шахтаря» Факундо Ферейра може перейти в ЦСКА.

За інформацією Record, на гравця також претендувала «Бенфіка», але армійці випередили «орлів» в боротьбі за гравця, запропонувавши йому кращі фінансові умови.

Контракт Феррейри з «Шахтарем» закінчується 30 червня цього року, він може перейти в ЦСКА на правах вільного агента.

Повідомляється, що для завершення угоди футболісту залишилося пройти медогляд і підписати контракт.

У минулому сезоні 27-річний аргентинець забив 21 м'яч в 30 матчах Прем'єр-ліги України, ставши кращим бомбардиром турніру.

В цілому Феррейра забив за «Шахтар» 60 голів в 115 матчах.

Раніше повідомлялося, що Феррейра може перейти в інший російський клуб - «Спартак».

Нагадаємо, і сам Факундо Феррейра підтвердив, що йде з «Шахтаря».

Окрім того, найкращому форварду чемпіонату України запропонували перейти в італійський клуб.

Джерело: ua.tribuna.com