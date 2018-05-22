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    Найкращий бомбардир Прем'єр-ліги України близький до переходу в ЦСКА

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    Факундо Феррейра - Найкращий бомбардир Прем'єр-ліги України близький до переходу в ЦСКА
    Факундо Феррейра

    Для завершення угоди футболісту залишилося пройти медогляд і підписати контракт

    Форвард «Шахтаря» Факундо Ферейра може перейти в ЦСКА.

    За інформацією Record, на гравця також претендувала «Бенфіка», але армійці випередили «орлів» в боротьбі за гравця, запропонувавши йому кращі фінансові умови.

    Контракт Феррейри з «Шахтарем» закінчується 30 червня цього року, він може перейти в ЦСКА на правах вільного агента.

    Повідомляється, що для завершення угоди футболісту залишилося пройти медогляд і підписати контракт.

    У минулому сезоні 27-річний аргентинець забив 21 м'яч в 30 матчах Прем'єр-ліги України, ставши кращим бомбардиром турніру.

    В цілому Феррейра забив за «Шахтар» 60 голів в 115 матчах.

    Раніше повідомлялося, що Феррейра може перейти в інший російський клуб - «Спартак».

    Нагадаємо, і сам Факундо Феррейра підтвердив, що йде з «Шахтаря».

    Джерело: ua.tribuna.com

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