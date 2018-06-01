Найкращий нападник «Шахтаря» переходить у португальську «Бенфіку»

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Факундо Феррейра. Фото FootBoom

Факундо Феррейра відмовив російським клубам

Аргентинський нападник «Шахтаря» Факундо Феррейра перейде у «Бенфіку».

Про це повідомляє Goal.com.

За відомостями видання, футболіст уже прибув до Португалії та підпише з лісабонським клубом контракт до літа 2020 року.

Його зарплата складе 2,2 мільйона євро в рік, передає soccernews.ru.

Для оформлення трансферу форварда залишилося пройти медичне обстеження.

Заради переходу у «Бенфіку» аргентинець відмовив російським клубам: «Локомотиву», «Спартаку» та ЦСКА.

У минулому сезоні 27-річний Феррейра провів за «Шахтар» 42 матчі у всіх турнірах і забив 30 голів.

Нагадаємо, раніше Феррейра попрощався з «Шахтарем» і побажав команді повернутися у Донецьк.

Зауважимо, що з «Бенфіки» у «Шахтар» очікується перехід одного з провідних спеціалістів португальського клубу Жозе Боту.