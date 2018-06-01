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    Найкращий нападник «Шахтаря» переходить у португальську «Бенфіку»

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    Факундо Феррейра. Фото&nbsp;FootBoom - Найкращий нападник «Шахтаря» переходить у португальську «Бенфіку»
    Факундо Феррейра. Фото FootBoom

    Факундо Феррейра відмовив російським клубам

    Аргентинський нападник «Шахтаря» Факундо Феррейра перейде у «Бенфіку».

    Про це повідомляє Goal.com.

    За відомостями видання, футболіст уже прибув до Португалії та підпише з лісабонським клубом контракт до літа 2020 року.

    Його зарплата складе 2,2 мільйона євро в рік, передає soccernews.ru.

    Для оформлення трансферу форварда залишилося пройти медичне обстеження.

    Заради переходу у «Бенфіку» аргентинець відмовив російським клубам: «Локомотиву», «Спартаку» та ЦСКА.

    У минулому сезоні 27-річний Феррейра провів за «Шахтар» 42 матчі у всіх турнірах і забив 30 голів.

    Нагадаємо, раніше Феррейра попрощався з «Шахтарем» і побажав команді повернутися у Донецьк.

    Зауважимо, що з «Бенфіки» у «Шахтар» очікується перехід одного з  провідних спеціалістів португальського клубу Жозе Боту.

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