Найкращий нападник «Шахтаря» переходить у португальську «Бенфіку»
-
Розсилка
Факундо Феррейра відмовив російським клубам
Аргентинський нападник «Шахтаря» Факундо Феррейра перейде у «Бенфіку».
Про це повідомляє Goal.com.
За відомостями видання, футболіст уже прибув до Португалії та підпише з лісабонським клубом контракт до літа 2020 року.
Його зарплата складе 2,2 мільйона євро в рік, передає soccernews.ru.
Для оформлення трансферу форварда залишилося пройти медичне обстеження.
Заради переходу у «Бенфіку» аргентинець відмовив російським клубам: «Локомотиву», «Спартаку» та ЦСКА.
У минулому сезоні 27-річний Феррейра провів за «Шахтар» 42 матчі у всіх турнірах і забив 30 голів.
Нагадаємо, раніше Феррейра попрощався з «Шахтарем» і побажав команді повернутися у Донецьк.
Зауважимо, що з «Бенфіки» у «Шахтар» очікується перехід одного з провідних спеціалістів португальського клубу Жозе Боту.