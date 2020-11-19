Найкращий український дзюдоїст після виборів і коронавірусу швидко програв на чемпіонаті Європи

У перший змагальний день континентальної першості українці залишилися без медалей

Чемпіон світу-2009, триразовий чемпіон Європи Георгій Зантарая не зміг проявити себе на чемпіонаті Європи з дзюдо, який сьогодні, 19 листопада, стартував у Празі (Чехія).

Георгій, який бореться у ваговій категорії до 66 кг, затримався на континентальній першості на дві сутички. В першій він на початку третьої хвилини чисто переміг португальця Жоау Крісостому, а в другій вже на 26-й секунді пропустив кидок на «іппон» у протистоянні з сербом Страхіньєю Бунчічем.

Нагадаємо, що після тривалої паузи, пов’язаної з карантином, Зантарая балотувався у на вибори до Київради за списком «Слуги народу». Крім того, Георгій у заключний тиждень перед виборами зліг з коронавірусом. І не лише він, а й більшість представників нещодавно презентованого у Києві спортклубу «Спартаківець». З усього видно, що відновитися Зантарая не встиг.

Також не зміг себе проявити в Празі інший український представник вагової категорії до 66 кг Богдан Ядов. У першій сутичці він переміг завдяки отриманим ізраїльтянином Барухом Шмайловим трьом «шидо», які переросли в дискваліфікацію. Другу сутичку Богдан програв чисто, всього за хвилину.

Найліпше з українців у перший змагальний день чемпіонату Європи виступив представник найлегшої ваги (до 60 кг) Артем Лесюк. У першій сутичці проти німця Морітца Плафкі наш борець пропустив кидок на «ваза-арі», але потім сам кинув суперника чисто, на «іппон». У другому поєдинку Артем завдяки трьом «шидо» для опонента здолав на Golden score представника Нідерландів Торніке Тжакадою. Програв Лесюк у чвертьфіналі, пропустивши прийом на «ваза-арі», болгарину Яніславу Ґерчеву. Після того Артем боровся у втішному турнірі, який розпочав з чистої перемоги над греком Саввою Каракізіді. Однак у медальній сутичці за бронзу українець не мВ шансів у боротьбі з іспанцем Франсіско Ґарріґасом. За півтори хвилини Лесюк спершу пропустив прийом на «ваза-арі», а в підсумку програв на «іппон».

Також два кола, як Зантарая і Ядов, провела у ваговій категорії до 52 кг Анна Бородіна. Першу сутичку українка виграла завдяки трьом «шидо» суперниці Йоанні Рамош із Португалії, а в другій всього за хвилину пропустила кидок на іппон» від бельгійки Шарлен ван Снік.

Єдиною з представників української команди не виграла жодної сутички у четвер досвідчена Марія Скора (до 57 кг). Вона у першому ж поєдинку програла, пропустивши дію на «ваза-арі» в додатковий час від Флаки Лошхи з Косово.

Також сьогодні розігрувалися медалі у найлегшій ваговій категорії серед жінок (до 48 кг). Найсильнішої представниці цієї ваги, дворазової чемпіонки світу і Європи Дарини Білодід з України не було через застуду.

Зауважимо, що золоті нагороди в перший змагальний день здобули росіянин Роберт Мшвідобадзе (до 60 кг), азербайджанець Орхан Сафаров (до 66 кг), француженка Ширен Буклі (до 48 кг), італійка Одетте Джіуффріда (до 52 кг) та угорка Гедвіґ Каракаш (до 57 кг).

Завтра, 20 листопада, в Празі боротимуться Артем Хомула, Ґеворґ Хачатрян (до 73 кг) і Артем Бабир (до 81 кг). Завершиться чемпіонат Європи в суботу, 21 листопада.