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    Знаменитий дзюдоїст відкрив у Києві власну школу (фото)

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    Георгій Зантарая на відкритті поділився з юними вихованцями школи таємницями майстерності - Знаменитий дзюдоїст відкрив у Києві власну школу (фото)
    Георгій Зантарая на відкритті поділився з юними вихованцями школи таємницями майстерності
    Світлина із соцмереж

    Перші змагання в новому залі відбулися вже через добу після відкриття

    Перший в українській історії чемпіон світу з дзюдо, дворазовий чемпіон Європи, переможець ІІ Європейських ігор Георгій Зантарая відкрив у Києві, на вулиці Липківського, 36 власну школу. Точніше, тепер дитячо-юнацька школа «Юний спартаківець», в якій багато років тренується сам Георгій, носитиме ще й його ім’я.

    З допомогою приватних інвесторів Зантарая зумів відновити зал, який перебував у дуже поганому стані.

    «Одна мрія здійснилася, зал готовий! Вибираємо наступну мрію для нашого клубу: перший майстер спорту? Перший чемпіон України? Може, навіть чемпіон Європи? або ставимо максимальну мету і докладемо всіх зусиль, щоб колись тут з'явився другий чемпіон світу або медаліст Олімпійських ігор?», - сказав Зантарая.

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    Знаменитий дзюдоїст відкрив у Києві власну школу (фото)
    Знаменитий дзюдоїст відкрив у Києві власну школу (фото)
    Знаменитий дзюдоїст відкрив у Києві власну школу (фото)
    Знаменитий дзюдоїст відкрив у Києві власну школу (фото)
    Знаменитий дзюдоїст відкрив у Києві власну школу (фото)
    Знаменитий дзюдоїст відкрив у Києві власну школу (фото)
    Знаменитий дзюдоїст відкрив у Києві власну школу (фото)
    Знаменитий дзюдоїст відкрив у Києві власну школу (фото)
    Знаменитий дзюдоїст відкрив у Києві власну школу (фото)
    Знаменитий дзюдоїст відкрив у Києві власну школу (фото)
    Знаменитий дзюдоїст відкрив у Києві власну школу (фото)
    Знаменитий дзюдоїст відкрив у Києві власну школу (фото)
    Знаменитий дзюдоїст відкрив у Києві власну школу (фото)
    Знаменитий дзюдоїст відкрив у Києві власну школу (фото)
    Світлини із соцмереж

    Зауважимо, що на церемонії відкриття школи Зантараї був бомонд українського спорту на чолі зі спортивним міністром Вадимом Гутцайтом, нардепами-спортсменами Жаном Беленюком і Ольгою Саладухою, а також срібний призер Олімпіади-2012 з вільної боротьби Валерій Андрійцев.

    Додамо, що вже 6 вересня на татамі відновленого залу відбулися сутички чемпіонату Києва з дзюдо.

     Читайте також: «Хочеться плакати». Провідна українська атлетка показала, в яких умовах тренується в рідному місті
    Георгій Зантарая дзюдо Жан Беленюк Ольга Саладуха Валерій Андрійцев Вадим Гутцайт
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