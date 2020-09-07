Знаменитий дзюдоїст відкрив у Києві власну школу (фото)



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Георгій Зантарая на відкритті поділився з юними вихованцями школи таємницями майстерності Світлина із соцмереж

Перші змагання в новому залі відбулися вже через добу після відкриття

Перший в українській історії чемпіон світу з дзюдо, дворазовий чемпіон Європи, переможець ІІ Європейських ігор Георгій Зантарая відкрив у Києві, на вулиці Липківського, 36 власну школу. Точніше, тепер дитячо-юнацька школа «Юний спартаківець», в якій багато років тренується сам Георгій, носитиме ще й його ім’я.

З допомогою приватних інвесторів Зантарая зумів відновити зал, який перебував у дуже поганому стані.

«Одна мрія здійснилася, зал готовий! Вибираємо наступну мрію для нашого клубу: перший майстер спорту? Перший чемпіон України? Може, навіть чемпіон Європи? або ставимо максимальну мету і докладемо всіх зусиль, щоб колись тут з'явився другий чемпіон світу або медаліст Олімпійських ігор?», - сказав Зантарая.

Зауважимо, що на церемонії відкриття школи Зантараї був бомонд українського спорту на чолі зі спортивним міністром Вадимом Гутцайтом, нардепами-спортсменами Жаном Беленюком і Ольгою Саладухою, а також срібний призер Олімпіади-2012 з вільної боротьби Валерій Андрійцев.

Додамо, що вже 6 вересня на татамі відновленого залу відбулися сутички чемпіонату Києва з дзюдо.