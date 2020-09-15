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    Знаменитий боксер іде в мери міста у Запорізькій області від «Слуги народу»

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    Братам Сидоренкам не дає спокою слава братів Кличків - Знаменитий боксер іде в мери міста у Запорізькій області від «Слуги народу»
    Братам Сидоренкам не дає спокою слава братів Кличків
    Світлина з архіву

    Володимир Сидоренко зібрався керувати рідним Енергодаром

    Знаменитий український боксер-легковаговик, бронзовий призер Олімпіади-2000, чемпіон світу за версією WBA в 2005-2008 роках, 43-річний Володимир Сидоренко висунув свою кандидатуру в мери Енергодара.

    Сидоренко балотується від партії «Слуга народу».

    «Я повернувся в своє рідне місто Енергодар. Те, що не встиг втілити в життя в столиці, хочу зробити тут, - заявив Сидоренко.

    Його рідний брат-близнюк Валерій Сидоренко, котрий також був сильним боксером і входив у збірну України з олімпійського боксу на зламі тисячоліть, буде кандидатом в депутати до міської ради від цієї ж партії.

    Чи вдасться запорізьким боксерам повторити успіх Київського мера Віталія Кличка, покажуть вибори 25 жовтня.

    Нагадаємо, що до Київради за списком «Слуги народу» піде чемпіон світу-2009 з дзюдо Георгій Зантарая. Крім того, бажає проштовхнути у той же список особистого тренера Володимира Шацьких борець греко-римського стилю і нардеп Жан Беленюк.
    вибори бокс Георгій Зантарая партія Слуга народу Жан Беленюк Володимир Сидоренко Валерій Сидоренко Енергодар
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