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    Українець Кравець забив свій перший гол у чемпіонаті Туреччини-2018/2019 (відео)

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    Артем Кравець відкрив рахунок у матчі - Українець Кравець забив свій перший гол у чемпіонаті Туреччини-2018/2019 (відео)
    Артем Кравець відкрив рахунок у матчі
    сайт Кайсеріспора

    Інший представник України Олександр Кучер розпочав гру в запасі

    Український нападник Артем Кравець, який виступає за «Кайсеріспор», відзначився в дебюті зустрічі 20-го туру турецької Суперліги, в якому його команда грає на виїзді з «Єні Малатьяспор».

    Артем замкнув ударом головою подачу з правого флангу і вивів на 14-й хвилині свою команду вперед. Правда, у ході першого тайму сербський леґіонер суперників Даніель Алексіч зрівняв рахунок. Матч так і завершився - 1:1.


    Для Кравця цей гол — дебютний в чемпіонаті Туреччини-2018/2019. Досі у восьми поєдинках він не забивав.

    Зауважимо, що гру Артем почав на позиції під нападником Умутом Булутом. Він провів на полі 80 хвилин і був замінений на іншого українця, екс-гравця донецького «Шахтаря» і збірної України Олександра Кучера.

    «Кайсеріспор» не програє у чемпіонаті Туреччини вже шість матчів. Правда, останніх чотири поєдинки команда завершилася нічиїми. На старті 20-го туру «Кайсеріспор» з 22-ма очками посідає 14-те місце з 20-ти команд.

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