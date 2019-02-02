Київське «Динамо» розпочало збір у Марбельї з розгромної перемоги



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дует Циганков - Вербіч забив по голу офіційний сайт ФК «Динамо»

Новачок команди Соль поки не забивав

Віце-чемпіони України київське «Динамо» провели перший матч на зборі в іспанській Марбельї. У складі команди дебютував новачок Фран Соль. Він вийшов в основі, відзначитися поки не зміг. Але забивали інші лідери динамівської атаки.



«Динамо» (Київ, Україна) — ЦСКА (Софія, Болгарія) — 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 - Віктор Циганков (3). 2:0 - Вербіч (35). 3:0 - Андрієвський (89)

«Динамо»: Бойко (Бущан, 46) - Кендзьора, Бурда, Кадар, Миколенко - Шепелєв, Буяльський, Че Че - Віктор Циганков (к), Вербіч, Соль (з 60-ї хвилини - Бущан, Алібеков, Шабанов, Сидорчук, Смирний, Андрієвський, Буено, Гармаш, Кравченко, Сідклей, Русин)

ЦСКА (стартовий склад): Стіпіца, Атанасов, Бодуров, Жоржіньо, Джуніор, Манолєв, Бікел, Рафаель, Перейра, Малінов, Смоленскі



Початок матчу склався для «Динамо» максимально вдало: вже на третій хвилині зустрічі рахунок був відкритий. Гол цей організував Циганков. Він обігрався в «стіночку» з Вербічем, за рахунок цього увірвався в штрафний ЦСКА і ударом метрів з 14-ти відправив м'яч у нижній кут воріт ЦСКА - 1:0.



Пропустивши гол, болгарська команда зуміла заволодіти позиційною перевагою, але до гостроти біля воріт «Динамо» це не призвело. А ось динамівці навпаки зуміли знайти момент для того, щоб розвинути свій успіх: на 35-й хвилині Вербіч, отримавши передачу від Буяльського, взяв гру на себе і підступним ударом з лінії карного майданчика поцілив у нижній кут воріт ЦСКА. Так рахунок став 2:0 на користь «Динамо», і аж до свистка на перерву змінити цю ситуацію ЦСКА не зумів.



Другий тайм минув під знаком повної переваги «Динамо», але фактичної гостроти біля воріт ЦСКА не виникало. Відзначити можна лише два моменти. У першому випадку Кендзьора підключився до контратаки своєї команди і завдав удару сходу з лінії штрафного - воротар ЦСКА не без зусиль зумів відбити м'яч. А в середині тайму Че Че пасом ледь не від центрального кола відмінно закинув м'яч у штрафни на Вербіча, однак той змушений був пробивати з гострого кута, і в ціль потрапити не зумів.



Але «Динамо» у підсумку все-таки добилося свого: на 89-й хвилині Андрієвський, виконуючи штрафний, який був призначений в метрах 23-х від воріт, чудовим ударом в обвід стінки спрямував м'яч точно в «дев'ятку» - 3:0, і саме з таким рахунком завершився спаринг.

«Динамо» (Київ) — ЦСКА (Софія) — 3:0. Відео матчу





Додамо, що наступний контрольний матч «Динамо» проведе вже найближчого вівторка, 5 лютого. На цей раз суперником команди Олександра Хацкевича буде шведський «Естерсунд» (початок зустрічі - о 13:00 за київським часом).

Джерело: Dynamo.kiev.ua