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    Шовковський: Хачеріді - якір, який не дозволяв «Динамо» піднятися вище

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    Шовковський: Хачеріді - якір, який не дозволяв «Динамо» піднятися вище

    «Є люди, орієнтовані на команду, її результат. На жаль, Женя орієнтований винятково на себе»

    Колишній воротар київського «Динамо» Олександр Шовковський розкритикував захисника Євгена Хачеріді.

    На думку Шовковського, нинішній гравець ПАОКа поводиться надто егоїстично, за що піддавався у тому числі і фізичному впливу.

    «Із Женею було багато виховних моментів, у моїй і його кар'єрі. Я із ним розмовляв, просив його, попереджав, підходив і реалізовував свої попередження. Є люди, орієнтовані на команду, її результат. На жаль, Женя орієнтований винятково на себе. Для побудови команди, яка хоче добиватися високих результатів, він є ступором і якорем, який не дає можливості піднятися вище», - розповів Шовковський.

    Джерело: champion.com.ua

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