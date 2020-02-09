Найяскравіша чемпіонка UFC захистила титул, знищивши суперницю в партері (відео)
Валентина Шевченко впоралася з Кетлін Чукаґян, перевівши її у партер
Isport
Валентина Шевченко не відчула труднощів під час захисту титулу
Чемпіонка UFC в найлегшій вазі Валентина Шевченко із Киргизсану перемогла американку Кетлін Чукаґян на турнірі UFC 247.
У головному бою вечора 31-річна боєць захистила титул чемпіонки промоції. Поєдинок тривав три раунди. Шевченко перевела бій в партер і стала наносити суперниці удари. Суддя зупинив сутичку і оголосив Валентину переможницею, зарахувавши технічний нокаут.
Читайте також: Боєць ММА Джон Джонс здав 42 допінг-тести за рік