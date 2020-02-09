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    Найяскравіша чемпіонка UFC захистила титул, знищивши суперницю в партері (відео)

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    Валентина Шевченко впоралася з Кетлін Чукаґян, перевівши її у партер - Найяскравіша чемпіонка UFC захистила титул, знищивши суперницю в партері (відео)
    Валентина Шевченко впоралася з Кетлін Чукаґян, перевівши її у партер
    Isport

    Валентина Шевченко не відчула труднощів під час захисту титулу

    Чемпіонка UFC в найлегшій вазі Валентина Шевченко із Киргизсану перемогла американку Кетлін Чукаґян на турнірі UFC 247.

    У головному бою вечора 31-річна боєць захистила титул чемпіонки промоції. Поєдинок тривав три раунди. Шевченко перевела бій в партер і стала наносити суперниці удари. Суддя зупинив сутичку і оголосив Валентину переможницею, зарахувавши технічний нокаут.

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    UFC Валентина Шевченко Кетлін Чукаґян
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