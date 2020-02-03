Ронда Раузі: гаряча красуня з поставленим ударом, яка зводить чоловіків з розуму своєю вродою



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Ронда завершила професійну кар'єру у 2015 році після двох поразок

Ронда Раузі - 33-річна боєць ММА, екс-чемпіонка Strikeforce і перша чемпіонка UFC. У 2008 році дівчина стала першою американкою, яка завоювала бронзову медаль з дзюдо на літніх Олімпійських іграх

Ронда завершила професійну кар'єру після двох поразок - в 2015 році вона програла нокаутом Холлі Холм, а через рік поступилась технічним нокаутом Аманді Нуньєс.

«Дня не проходить, щоб люди не говорили мені про те, що я знову повинна битися. Це змушує задуматися, що краще - бути найкращим бійцем всіх часів, або щоб всі навколо вважали тебе найкращим бійцем всіх часів? Раніше для мене було важливо і одне, і інше, але зараз я прийшла до того, що не хочу жертвувати собою і своєю сім'єю, щоб довести щось купці людей, яким на мене плювати», - зазначив Ронда