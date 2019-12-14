UFC офіційно затвердила дату бою Хабіба з Ферґюсоном



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З третьої спроби Нурмаґомедов і Ферґюсон, здається, таки зустрінуться UFC

Поєдинок обіцяє стати однією з найзнаковіших спортивних подій у 2020-му

Прес-служба UFC опублікувала перший офіційний постер поєдинку російського чемпіона UFC Хабіба Нурмаґомедова і колишнього тимчасового чемпіона організації Тоні Ферґюсона зі США.

Поєдинок відбудеться в Брукліні 18 квітня 2020 року на номерному турнірі організації UFC 249.

На рахунку Нурмагомедова 28 перемог у 28 поєдинках змішаних єдиноборств, зокрема 12 перемог у 12-ти боях в UFC. В останньому поєдинку Нурмаґомедов переміг задушливим прийомом Дастіна Пор’є. Для Хабіба це був другий успішний захист титулу.

У Ферґюсона – 25 перемог і три поразки, останніх 12 сутичок він виграв. В попередньому поєдинку Ферґюсон технічним нокаутом переміг Дональда Серроне. Для UFC це вже п'ята спроба організувати бій Нурмаґомедова і Ферґюсона.

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