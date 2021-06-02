  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Названі найкращі голи Ліги чемпіонів. «Шахтар» представлений тричі (відео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Манор Соломон значно виріс минулого сезоні - Названі найкращі голи Ліги чемпіонів. «Шахтар» представлений тричі (відео)
    Манор Соломон значно виріс минулого сезоні
    Фото з відкритих джерел

    Протистояння «гірників» з «Реалом» запам’яталося трьома красивими м’ячами

    Два матчі групового турніру між «Реалом» і «Шахтарем» подарували одразу три голи, яеі увійшли до ТОП-10 Ліги чемпіонів минулого сезону. Один з них забив нападник «гірників» Манор Соломон. Два влетіли у ворота Анатолія Трубіна.

    Найкращі голи в Лізі чемпіонів також забивали: Мехді Таремі («Порту»), Алассан Плєа («Боруссія» Менхенгладбах), Карім Бензема, Лука Модріч (обидва – «Реал»), Ліонель Мессі («Барселона»), Олів'є Жиру («Челсі»), Неймар , Кіліан Мбаппе (обидва – ПСЖ) і Анхеліньо («Лейпциг»).

    У минулому сезон Соломон забив 11 голів в 35 матчах «Шахтаря». Наразі на нього претендує лондонський «Арсенал».

    Фінал Ліги чемпіонів: гол Гаверца і ляп Зінченка у відеоогляді матчу «МанСіті» – «Челсі».

    Читайте також:

    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Шахтар» Ліга чемпіонів
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Названі найкращі голи Ліги чемпіонів. «Шахтар» представлений тричі (відео)