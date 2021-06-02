Названі найкращі голи Ліги чемпіонів. «Шахтар» представлений тричі (відео)

Протистояння «гірників» з «Реалом» запам’яталося трьома красивими м’ячами

Два матчі групового турніру між «Реалом» і «Шахтарем» подарували одразу три голи, яеі увійшли до ТОП-10 Ліги чемпіонів минулого сезону. Один з них забив нападник «гірників» Манор Соломон. Два влетіли у ворота Анатолія Трубіна.

Найкращі голи в Лізі чемпіонів також забивали: Мехді Таремі («Порту»), Алассан Плєа («Боруссія» Менхенгладбах), Карім Бензема, Лука Модріч (обидва – «Реал»), Ліонель Мессі («Барселона»), Олів'є Жиру («Челсі»), Неймар , Кіліан Мбаппе (обидва – ПСЖ) і Анхеліньо («Лейпциг»).

У минулому сезон Соломон забив 11 голів в 35 матчах «Шахтаря». Наразі на нього претендує лондонський «Арсенал».

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