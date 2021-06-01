Шевченко оголосив заявку збірної на чемпіонат Європи

До списку обраних не потрапили Лунін і Михайличенко

Сьогодні головний тренер збірної України Андрій Шевченко оголосив офіційну заявку національної команди на Євро-2020.

Заявка збірної України на Євро-2020

Воротарі: 1. Георгій Бущан («Динамо»), 12. Андрій Пятов, 23. Анатолій Трубін (обидва — «Шахтар»).

Захисники: 2. Едуард Соболь («Брюгге», Бельгія), 13. Ілля Забарний, 16. Віталій Миколенко, 21. Олександр Караваєв, 24. Олександр Тимчик, 25. Денис Попов (усі — «Динамо»), 4. Сергій Кривцов, 22. Микола Матвієнко (обидва — «Шахтар»).

Півзахисники: 3. Георгій Судаков, 6. Тарас Степаненко, 11. Марлос (усі — «Шахтар»), 5. Сергій Сидорчук, 10. Микола Шапаренко, 15. Віктор Циганков (усі — «Динамо»), 7. Андрій Ярмоленко («Вест Гем», Англія), 8. Руслан Маліновський («Аталанта», Італія), 14. Євген Макаренко («Кортрейк», Бельгія), 17. Олександр Зінченко («Манчестер Сіті», Англія), 18. Роман Безус («Гент», Бельгія), 20. Олександр Зубков («Ференцварош», Угорщина).

Нападники: 9. Роман Яремчук («Гент», Бельгія), 19. Артем Бєсєдін («Динамо»), 26. Артем Довбик («Дніпро-1»).

Перед ім’ям та прізвищем футболіста — його постійний ігровий номер на Євро-2020, повідомляє пресслужба УАФ.

Із тих футболістів, які перебувають у тренувальному таборі збірної України, до заявки не ввійшли Андрій Лунін («Реал», Іспанія), Олександр Сирота, Богдан Лєднєв (обидва — «Динамо»), Артем Бондаренко («Маріуполь») та Богдан Михайліченко («Андерлехт»).

Витяг із рішення Виконкому УЄФА щодо можливих змін в оголошеній заявці команд-учасниць Євро-2020

«Після подання списку гравців 1 червня 2021 року ст. 47.04 регламенту дозволяє необмежені заміни в списку гравців у разі серйозних травм або захворювань до першого матчу на турнірі за умови, якщо заміни мають медичну сертифікацію.

Згідно з чинними правилами, список гравців повинен включати принаймні 3-х воротарів (ст. 47.01). Воротарі можуть також бути заміненими перед кожним матчем фінального турніру в разі фізичної непрацездатності, навіть якщо один або два воротарі зі списку команди все ще доступні. У заявці на кожну гру троє із 23-х гравців, заявлених на конкретний матч, мають бути воротарями.

Для забезпечення доброчесності змагань гравець, якого замінено у списку гравців, не може бути повторно включений до списку».