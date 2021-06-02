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    Без Мессі і Роналду. «Реал», «Барселона» і «Ювентус» йдуть на вихід з Ліги чемпіонів

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    Без Роналду й Мессі в Лізі чемпіонів стане нудно - Без Мессі і Роналду. «Реал», «Барселона» і «Ювентус» йдуть на вихід з Ліги чемпіонів
    Без Роналду й Мессі в Лізі чемпіонів стане нудно
    Фото з відкритих джерел

    Клуби-засновники Європейської Суперліги отримають річну дискваліфікацію

    УЄФА, схоже, покарає засновників Європейської Суперліги, які хотіли зробити альтернативний Лізі чемпіонів турнір, до рішення Європейського суду. «Барселону», «Реал» і «Ювентус» вже на цьому тижні дискваліфікують з турніру під егідою Європейського футбольного союзу, повідомляє la Repubblica.

    Суперлігу утворили 12 європейських топ-клубів: «Реал», «Барселона», «Атлетіко» (всі – Іспанія), «Манчестер Сіті», «Манчестер Юнайтед», «Ліверпуль», «Челсі», «Арсенал», « Тоттенгем» (всі – Англія), «Ювентус», «Інтер» і «Мілан» (всі – Італія). Турнір мав замінити Лігу чемпіонів, проте учасникам проекту пригрозили виключенням з національних турнірів, і запуск зірвався. При цьому, «Барселона», «Реал» і «Ювентус» – єдині клуби, які не підтвердили свій вихід з Суперліги.

    Раніше повідомлялося, що Суд Європейського союзу зареєстрував скаргу Суперліги через порушення правил конкуренції.

    Докладніше про Суперлігу йдеться в матеріалі Гроші, гроші, гроші… Чим обернеться провал футбольної Суперліги.

    Фінал Ліги чемпіонів: гол Гаверца і ляп Зінченка у відеоогляді матчу «МанСіті» – «Челсі».

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Кріштіану Роналду Ліонель Мессі ФК Реал (Мадрид) ФК Барселона ФК Ювентус Суперліга
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    Без Мессі і Роналду. «Реал», «Барселона» і «Ювентус» йдуть на вихід з Ліги чемпіонів