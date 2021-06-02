«Спутнік V» не діє. Данія не пустить росіян на матчі Євро

До скандинавської країни не можна потрапити без щеплення сертифікованою вакциною

До Копенгагена, де відбудуться матчі чемпіонату Європи з футболу, не можна буде потрапити без щеплення сертифікованою вакциною. Данія обмежила в'їзд іноземних громадян на територію країни в зв'язку з пандемією коронавируса, тож російських вболівальників у скандинавську країну не пустять.

Раніше Рада ЄС ввела рекомендації для національних урядів щодо правил перетину кордону Союзу. Згідно з ними дозволено пускати в ЄС всіх, хто пройшов вакцинацію схваленими вакцинами. При цьому російські вакцини – «Спутнік V», «ЕпіВакКорона» і «КовіВак» – до числа схвалених не входять.

Росія є країною підвищеного епідеміологічного ризику, тому видача віз була обмежена. Відвідування матчів Євро-2020 розцінюється як туризм, а значить, вболівальники з Росії не зможуть потрапити в Данію на ігри.

На стадіоні «Паркен» в Копенгагені пройдуть три матчі Євро-2020, в тому числі зустріч Данія – Росія в заключному турі групового етапу (21 червня). Також на арені відбудуться ігри Данія – Фінляндія (12 червня) і Данія – Бельгія (17 червня).

Тим часом Андрій Шевченко оголосив заявку на чемпіонат Європи.