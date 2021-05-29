Після від’їзду Шевченка гравця збірної України закидали яйцями (відео)

Захисник «Динамо» Віталій Миколенко надовго запам’ятає свій 22-й день народження

Національна команда з футболу розпочала другий тренувальний збір перед чемпіонатом Європи з футболу. На ранковому занятті поздоровляли захисника «Динамо» Віталія Миколенка. Йому виповнилося 22 роки. Партнери по команді його не пожаліли. Закидали яйцями і обсипали борошном. Футболіст хотів якось відповісти, навіть побіг за Денисом Поповим, але по дорозі передумав.

Команда поки що тренується без головного тренера Андрія Шевченка. Він поїхав до Порту, де сьогодні пройде фінал Ліги чемпіонів між «Манчестер Сіті» та «Челсі». Де дивитися.

Там зіграє й капітан національної команди Олександр Зінченко.

Список гравців, присутніх на зборі

Воротарі: Георгій Бущан («Динамо»), Андрій Пятов, Анатолій Трубін (обидва — «Шахтар»), Андрій Лунін («Реал», Іспанія).

Захисники: Олександр Караваєв, Ілля Забарний, Віталій Миколенко, Олександр Тимчик, Олександр Сирота, Денис Попов (усі — «Динамо»), Микола Матвієнко, Сергій Кривцов (обидва — «Шахтар»), Едуард Соболь («Брюгге», Бельгія), Богдан Михайліченко («Андерлехт», Бельгія).

Півзахисники: Тарас Степаненко, Марлос, Георгій Судаков (усі — «Шахтар»), Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко, Віктор Циганков, Богдан Лєднєв (усі — «Динамо»), Артем Бондаренко («Маріуполь»), Євген Макаренко («Кортрейк», Бельгія), Олександр Зубков («Ференцварош», Угорщина), Андрій Ярмоленко («Вест Гем», Англія), Руслан Малиновський («Аталанта», Італія), Роман Безус («Гент», Бельгія).

Нападники: Артем Довбик («Дніпро-1»), Артем Беседін («Динамо»), Роман Яремчук («Гент», Бельгія).