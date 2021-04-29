Українка отримає принизливу премію за «срібло» чемпіонату світу з боксу

За друге місце Христині Лакійчук нарахували три тисячі гривень

Срібна медаль Христини Лакійчук на першості світу з боксу серед молоді в польському Кельце стала єдиною нагородою для жіночої збірної України. У фіналі 19-річна спортсменка поступилася суперниці з Узбекистану Нігіні Уктамовій.

За такий успіх киянка має отримати премію. Як стало відомо «Главкому», її розмір складає три тисячі гривень. Для порівняння, за такі гроші навіть хороші боксерські рукавиці купити не можна – їх вистачить хіба що на одну.

Тим часом Лакійчук окреслила свої найближчі цілі. За словами боксерки, її мета – відібратися на наступну Олімпіаду і перейти в професіонали.

«Ігри – це найвища сходинка в любительському боксі. Прикро, що поступилася в фіналі чемпіонату світу, але значить так треба було. Наступна ціль – перемога на Олімпіаді і перехід у професіонали. Коли там усе виграю, то можна буде трохи й перепочити», – розповіла Христина.

На молодіжній першості світу золоту нагороду здобув Юрій Захареєв, котрий у фіналі здолав росіянина.