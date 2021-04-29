Український футболіст за звірячий фол отримав довічну дискваліфікацію (відео)

Вибачення порушника правил Пінчука і його команди «Скорук» не вплинули на рішення Контрольно-дисциплінарного комітету

В Українській асоціації футболу (УАФ) покарали захисника аматорської команди з Дніпропетровської області «Скорук» Олексія Пінчука. За звірячий фол проти гравця молодіжної команди «Дніпро-1» Олександра Кілика порушнику правил довічно заборонили виходити на футбольне поле під егідою УАФ.

Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ поширив рішення Асоціації футболу Дніпропетровської області на всі регіони.

Кілик зазнав важкої травми, через яку продовження його кар’єри під питанням.

Що привело до такої поведінки Пінчука не повідомляється. Раніше цей гравець грав у командах майстрів «Гірник-Спорт», «Металург» Запоріжжя, «Верес» і «Сталь».