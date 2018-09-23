Назважаючи на аварію Янноне став найкращим у розминці на Гран Прі Арагону



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Фото взяте з сайту motorsport.com

Найкращим гонщиком у ранішньому недільному тренуванні став Андреа Янноне, який зі значною перевагою випередив решту суперників

Після перших кіл найкращий час показав Хорхе Лоренсо. Але його дуже швидко випередили п’ять гонщиків, серед яких був Кел Кратчлоу, котрий очолив протокол на кілька хвилин перед тим, як першу позицію посів Андреа Янноне (1.47,888).

З перших спроб до першої п’ятірки пройшов Валентино Россі, який певний час був другим за темпом, хоча й більше ніж на секунду гіршим за Янноне.

У середині сесії Доктора випередили Марк Маркес та Андреа Довіціозо, проте їхні кола були більше ніж на сім десятих повільнішими за час найкращого результату на той момент.

Маркес намагався прискоритись, але зазнав аварії у першому повороті, вдруге за вікенд. Незабаром після цього впав Янноне, але вже у другому повороті, а на останній хвилині Алейш Еспаргаро у третьому. Усі гонщики впали через лоусайди та залишились неушкодженими

До картатого прапора час Янноне залишився найкращим. З останньою спробою на друге місце піднявся Довіціозо. Маркес став третім. Четвертий результат показав Кратчлоу. Россі завершив останнє тренування перед гонкою п’ятим.

Джерело: ua.Motorsport.com