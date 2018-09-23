Назважаючи на аварію Янноне став найкращим у розминці на Гран Прі Арагону
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Найкращим гонщиком у ранішньому недільному тренуванні став Андреа Янноне, який зі значною перевагою випередив решту суперників
Після перших кіл найкращий час показав Хорхе Лоренсо. Але його дуже швидко випередили п’ять гонщиків, серед яких був Кел Кратчлоу, котрий очолив протокол на кілька хвилин перед тим, як першу позицію посів Андреа Янноне (1.47,888).
У середині сесії Доктора випередили Марк Маркес та Андреа Довіціозо, проте їхні кола були більше ніж на сім десятих повільнішими за час найкращого результату на той момент.
До картатого прапора час Янноне залишився найкращим. З останньою спробою на друге місце піднявся Довіціозо. Маркес став третім. Четвертий результат показав Кратчлоу. Россі завершив останнє тренування перед гонкою п’ятим.
Джерело: ua.Motorsport.com