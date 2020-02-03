НБА: Михайлюк перемагає на День Бабака



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Святослав Михайлюк став важливим членом детройтського колективу Детройт Пістонс

Хто рано встає - той у баскетбол грає

У неділю, 2 лютого, НБА зробила подарунок всім прихильникам з Європи - матчі туру проходили у зручний для нас час й не треба було тримати нічний піст. Причина таких щедрот - Супербоул. НБА не може конкурувати з головною подією головного спорту США, тому грається з розкладом.

Поєдинків було небагато - всього 4, але всі з цікавинками.

«Детройт Пістонс» - «Денвер Наггетс» 128 - 123 ОТ

Команда Святослава Михайлюка на початку зустрічі пасла задніх - велетань Андре Драммонд був просто беспорадним проти Ніколи Йокіча, решта партнерів також не вражали. Стартовий ривок 28-7 виглядав як вирок. Все змінилося у другій чверті, коли господарі спромоглися на потужний ривок. Приємно, що його частиною був український легіонер.

Свят підчас спурту Детройту набрав 9 очок. Цього вистачило, щоб допомогти вирівняти гру. Третя та четверті чверті були рівнима, а гра перейшла у овертайм, де господарі свого вже не віддали, хоч і догравали без свого номінального лідера Драммонда, що присів на лаву через 6 фолів. Михалюк відіграв останні 3 хвилини основного часу та весь овертайм - в ньому він очок не набрав, але був корисним у обороні.

Українець завершив гру с 13 очками, 4 асістами та 2 перехопленнями - сьогодні Сві влучав не дуже добре (1 з 6 дальніх), але вусе компенсував надійним захистом.

Перемога додала Детройту мотивації й, як не дивно, команда Михайлюка залишає шанси на плей-офф.

Денвер у свою чергу може тішитися шикарним тріпл-даблом Йокіча - 39+10 підбирань+11 асистів+3 перехоплення+2 блок-шоти.

«Г’юстон Рокетс» - «Нью-Орлінз Горнетс» 117 - 109

Команди влаштували веселу біганину, а Джеймс Гарден та Брендон Інгрем - справжню снайперську дуель, також десь інколи пролітав зі своїми данками Зайон Вільямссон, шо потроху обживається у Лізі.

Перемогу святкували у підсумку більш досвідчені господарі: Гарден записав на свій рахунок майже тріпл-дабл - 40+10+9 (при 7 з 15 з-за дуги) - і це перша його 40-очкова гра за останні два тижні. У Інгрема та Зайона - по дабл-даблу, майже тріпл-дабл у Лонзо Болла, але плеймекеру - як і Гардену - не вистачило одного асиста.

«Торонто Репторз» - «Чикаго Буллз» 129 - 102

Гра пройшла традиційно для Буллз - команда видала гарну першу половину, але згодом посипалась та віддала гру тим, хто більше того хотів. Цього разу ними виявилися діючі чемпіони - Раптори.

У лавах переможців кращим був незедрафтований новачок Теренс Девіс, на рахунку якого 31 пункт, у Бугаїв - ветеран Тадеус Янг відзначився 21 очком та 7 підбираннями.

«Мілвокі Бакс» - «Фінікс Санз» 129 - 108

Єдиний матч без зовсім боротьби зіграли у Мілвокі - лідер сезон не мав клопоту з Фініксом. Вкотре ефектно зіграв діючий та майбутній МВП Яніс Янтетокунбо. На його рахунку 30+19+9. Також відзначимо аж 9 блоків від Брука Лопеза - це втричі більше, ніж накрила кидків вся команда Санз.

Топ-5 кращих моментів 2 лютого 20202 Автор: НБА





Джерело: Главком СПОРТ