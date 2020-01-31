Тренер «Детройта» похвалив прогрес Михайлюка в НБА



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Святослав Михайлюк НБА

Дуейн Кейсі звернув увагу на надійну гру українця в захисті

Головний тренер «Детройта» Дуейн Кейсі прокоментував прогрес у грі українського захисника Святослава Михайлюка. Він звернув увагу на надійні дії нашого баскетболіста в захисті.

«Михайлюк завжди був відмінним шутером, але став набагато сильнішим у захисті. Захисний фокус, увага до деталей в захисті, комунікація – аспекти гри, у яких він став кращим та продовжуватиме зростати», - передає слова Кейсі MLive.

Українець Святослав Михайлюк другий сезон виступає в НБА. Літом 2018 року «Лейкерс» обрав його на драфті. У лютому 2019 року захисника обміняли в «Детройт».

Поточного сезону наш баскетболіст встановив кілька особистих рекордів у НБА. Зокрема за набраними очками, ігровим часом, реалізацією триочкових.