  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Тренер «Детройта» похвалив прогрес Михайлюка в НБА

    • Розсилка
    Святослав Михайлюк&nbsp; - Тренер «Детройта» похвалив прогрес Михайлюка в НБА
    Святослав Михайлюк 
    НБА

    Дуейн Кейсі звернув увагу на надійну гру українця в захисті

    Головний тренер «Детройта» Дуейн Кейсі прокоментував прогрес у грі українського захисника Святослава Михайлюка. Він звернув увагу на надійні дії нашого баскетболіста в захисті.

    «Михайлюк завжди був відмінним шутером, але став набагато сильнішим у захисті. Захисний фокус, увага до деталей в захисті, комунікація – аспекти гри, у яких він став кращим та продовжуватиме зростати», - передає слова Кейсі MLive.

    Українець Святослав Михайлюк другий сезон виступає в НБА. Літом 2018 року «Лейкерс» обрав його на драфті. У лютому 2019 року захисника обміняли в «Детройт».

     Читайте також: НБА змінила формат Матчу зірок для вшанування пам’яті Кобі Браянта

    Поточного сезону наш баскетболіст встановив кілька особистих рекордів у НБА. Зокрема за набраними очками, ігровим часом, реалізацією триочкових.

    НБА Святослав Михайлюк Детройт Пістонс
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ