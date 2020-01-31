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    Вдруге в історії українець обраний для участі в All Star Weekend НБА

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    Святослав Михайлюк представляє Детройт Пістонс - Вдруге в історії українець обраний для участі в All Star Weekend НБА
    Святослав Михайлюк представляє Детройт Пістонс
    NBA.com

    Святослав Михайлюк досяг визнання

    Святослав Михайлюк обраний для участі в Rookie Challenge Game на Матчі всіх зірок НБА!

    Історичне досягнення тільки за фактом самого вибору – раніше тільки Віталій Потапенко брав участь в схожих іграх – у 1997-му, коли новачками були Аллен Айверсон, Рей Аллен і Кобі Браянт.

    Вочевидь виборові українця дуже допоміг формат, який вирішили не змінювати – не потрапити в збірну світу в цій ситуації Святослав, який проводить дуже якісний сезон, просто не міг.

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    Склади на Rookie Challenge Game

    Тож тепер з Лукою Дончічем, Деандре Ейтоном, Ар-Джеєм Барреттом та іншими молодими Михайлюк вийде на паркет проти американців у ніч з 14 на 15 лютого в Чикаґо.

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    баскетбол НБА Святослав Михайлюк Трей Янґ Лука Дончіч Віталій Потапенко Деандре Ейтон Ар-Джей Барретт Брендон Кларк Морітц Ваґнер
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