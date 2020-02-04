НБА: Джиммі Батлєр нещадно карає за вайлуватість



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Джиммі нестримний NBA

Огляд матчу туру в Національній баскетбольній ассоціації

В ніч на вівторок, 4 лютого, у НБА зіграли 10 матчів, у центральних двобоях грали колишня та нинішні команди Кавая Ленрарда, а також фаворити Сходу.

«Маямі» – «Філадельфія» 137:106

У головному матчі туру зійшлись можливі учасники фіналу Восточної конференції, але боротьби у грі не вийшло, бо хтось забув про важливість двобою. Джиммі Батлєр не забув, тому нещадно карав - 38 очок (14/20) за 28 хвилин від олстара - це вирок. До речі, це його рекорд сезону.

У «Філадельфії» не соромно має бути лише Ембіїду та Сіммонзу, решта стартерів зганьбилися на повну.

«Кліпперс» – «Сан-Антоніо» 108:105

Кавай проти своєї колишньої команди - ця вивіска виправдала себе на всі сто. «Спьорз» почали моцно та повели +15, але «Кліпперс» повернулись у гру й затягнули у клатч, де техасців підвів тайм-менеджмент.

Кавай Ленард був надійним, але не виблискував - 22+6+7, Пол Джордж майже зробив тріпл-дабл 19+12+8, а також забив переможний кидок за 13 секунд до сирени. Цікаво. що півзустрічі Джордж грав з роз’юшеним носом - то був результат зустрічі з локтем ДеМара Дерозана, він сьогодні набрав 26 очок, ще 27+9+5 - у Ламаркуса Олдріджа.

«Нью-Йорк» – «Клівленд» 139:134 ОТ

Гра без захисту та з овертаймом - баскетболісти обох команд намагались “продати” себе кудись зі своїх помийок, тому відвели душу на славу - 273 очки на двох.

«Індіана» – «Даллас» 103:112

Віктор Оладіпо знову не зайшов у гру (4/17, 1/10 з-за дуги), тому рятувати «Індіана» довелося Сабонісу-молодшому - 26+12+9 (11/18) - проте, його доробку виявилося недостатньо - краще за литвина зіграв латвієць Крістапс Порзінгіс. За відстутності травмованого Луки Дончіча він розігрався не на жарт та назбирав 38+12, 10/20, 6/13.

«Атланта» – «Бостон» 115:123

Трей Янг (34+7 асистів+9 втрат, 10/20, 4/11) файно почав, але швідко скис, коли почалась серйозна гра. А там не було рівних бостонцям: перемогу «Селтікс» принесли Тейтум (28 очок, 10/20, 5/9), Хейворд (24+7+6) та Браун (21+5, 9/17).

«Вашингтон» – «Голден Стейт» 117:125

Бредлі Біл знову набирає 30+ - а «Візардз» знову програють: такі реалії цього сезону.

«Бруклін» – «Фінікс» 119:97

«Нетс» юез травмованого Кайрі знову заграли краще - не сумував Дінвідді, знав, що робити ЛеВерт. Він і став кращим гравцем зустрічі зі статистикою 29+7 передач (10/20). У “Санз” непогані цифри в Ейтона та Убре, натомість Букер та Рубіо гру жорстко провалили.

«Шарлотт» – «Орландо» 100:112

«Меджік» нарешті завершили серію з 5 поразок поспіль, для чого знадобилося покращити процент влучання дальніх. 22+7+5 (10/19) показал Вучевіч, 16+12+5 записав на рахунок Гордон, 17 очков (7/14) – Фурньє, а Фульц сумлінно роздавав передачі та встановив власний рекорд - 14 асистів.

«Сакраменто» – «Міннесота» 113:109

Вже навіть експерти збилися з рахунку - скільки матчів поспіль програли «Тімбервулвз», бо їх нині стало вже 12. Тавнз намагався щосб робить (22+10+6 у підсумку) та навіть зумів з партнерами відіграти відставання у 21 бал, але сьогодні снайперів «Королів» було не зупинити.

Д’еарон Фокс набрав 31 очко, 10/16, 3/4 - дальні, Богдан Богданович додав - 23, 5/7, 4/5.

«Мемфіс» – «Детройт» 96:82

У «Пістонів» через травми не грали Деррік Роуз та Святослав Михайлюк. Без низ атака «Детройту» зупинилась, також вдався взнаки другий матч за два дні. Як наслідок - «Гріззліс» не мали жодних проблем, хоч також зіграли доволі посередньо.

Топ-10 кращих моментів туру - 3 лютого 2020 (4/02 - за Києвом) Автор: NBA





Джерело: Главком СПОРТ