Не стало першого капітана львівських «Карпат»



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Олександр Філяєв 44 роки пропрацював вчителем загальнооствітньої школи №6 у Львові Іван Вербицький

Олександр Філяєв прожив 84 роки

Сьогодні, 21 червня у Львові, на 85-му році життя перестало битися серце колишнього нападника і першого капітана львівських «Карпат», вихованця московського футболу Олександра Філяєва.

У Львові Олександр Євгенович з'явився у 1957 році, в складі армійської команди СКВО. До того виступав за команди «Зеніт» і «Локомотив» із Москви, міста, у якому 26 серпня 1934 року й народився.

Власне, виступаючи впродовж п'яти років за армійців Львова, пан Філяєв до Львова прикипів душею, створив тут сім'ю і залишився жити. У 1963 році, коли було створено «Карпати», Філяєв був одним з найдосвідченіших гравців і став першим капітаном львівської команди. У 1963 році провів за «Карпати» 34 матчі і забив 5 м'ячів.

В атаці Олександр Філяєв

Олександр Євгенович 44 роки працював спочатку вчителем фізкультури, а потім трудового навчання, передаючи свій досвід, свою доброту та професіоналізм учням львівської загальноосвітньої школи №6. Перебуваючи на пенсії, постійно був у курсі усіх подій як в житті «Карпат» так і в українському та міжнародному футболі.

Редакція «Главкому» висловлює щирі співчуття родині Філяєвих. Вічная пам’ять…