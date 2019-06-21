  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Не стало першого капітана львівських «Карпат»

    • Розсилка
    Олександр Філяєв 44 роки пропрацював вчителем загальнооствітньої школи №6 у Львові - Не стало першого капітана львівських «Карпат»
    Олександр Філяєв 44 роки пропрацював вчителем загальнооствітньої школи №6 у Львові
    Іван Вербицький

    Олександр Філяєв прожив 84 роки

    Сьогодні, 21 червня у Львові, на 85-му році життя перестало битися серце колишнього нападника і першого капітана львівських «Карпат», вихованця московського футболу Олександра Філяєва.

    Читайте також

    У Львові Олександр Євгенович з'явився у 1957 році, в складі армійської команди СКВО. До того виступав за команди «Зеніт» і «Локомотив» із Москви, міста, у якому 26 серпня 1934 року й народився.

    Власне, виступаючи впродовж п'яти років за армійців Львова, пан Філяєв до Львова прикипів душею, створив тут сім'ю і залишився жити. У 1963 році, коли було створено «Карпати», Філяєв був одним з найдосвідченіших гравців і став першим капітаном львівської команди. У 1963 році провів за «Карпати» 34 матчі і забив 5 м'ячів.

    filyaev
    В атаці Олександр Філяєв

    Олександр Євгенович 44 роки працював спочатку вчителем фізкультури, а потім трудового навчання, передаючи свій досвід, свою доброту та професіоналізм учням львівської загальноосвітньої школи №6. Перебуваючи на пенсії, постійно був у курсі усіх подій як в житті «Карпат» так і в українському та міжнародному футболі.

    Редакція «Главкому» висловлює щирі співчуття родині Філяєвих. Вічная пам’ять…

     Читайте також: Обірваний політ. ДТП у Львові відібрало життя відомої гімнастки, дружини знаного футболіста
    Читайте також
    НОВИНИ ФУТБОЛУ смерть ФК Карпати
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ