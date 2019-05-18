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    «Карпати» з недолугим вилученням і голом-шедевром здобули життєдайну перемогу (відео)

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    Крістіан Понде подарував карпатівським уболівальникам несамовиту радість - «Карпати» з недолугим вилученням і голом-шедевром здобули життєдайну перемогу (відео)
    Крістіан Понде подарував карпатівським уболівальникам несамовиту радість
    Zik

    Львів'яни близькі до того, щоб покинути зону вильоту

    Львівські «Карпати» нарешті перемогли. Вперше з 2 квітня, коли вони здолали вдома 4:0 «Ворсклу».

    Після того була приголомшлива, шестиматчева з урахуванням поразки першоліговому «Інгульцю» в чвертьфіналі Кубка України, безвиграшна серія, яка закинула галичан у зону вильоту з Прем'єр-ліги.

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    І ось 18 травня така очікувана для прихильників «Карпат» подія таки сталася. Команда Фабрі Ґонсалеса перемогла вдома чернігівську «Десну», провівши при цьому третину матчу після вилучення Каріма Йоди в меншості. Причина вилучення не дуже відома, але вочевидь після попередження в ігровій ситуації Йода сказав щось неприємне арбітрові матчу.

    «Карпати» (Львів) - «Десна» (Чернігів). Епізод із вилученням Каріма Йоди

    «Карпати» (Львів) - «Десна» (Чернігів) - 2:0

    Голи: 1:0 - Понде (52). 2:0 - М'якушко (77)

    «Карпати»: Кучинський – Денис Мірошниченко, Олексій Ковтун, Папа Ґуйє (Андрій Нестеров, 46), Бусько - Франсіско Ді Франко (к) (Роман Толочко, 77), Кльоц, Онґла - М'якушко, Понде (Дебелко, 68), Йода. Тренер – Фабрі Ґонсалес

    «Десна»: Паст – Денис Фаворов (к), Гітченко, Імереков, Андрій Мостовий – Огіря, Андрій Богданов – Старенький (Михайло Козак, 60), Артем Фаворов, Картушов (Безбородько, 60) - Олександр Філіпов. Тренер – Олександр Рябоконь

    Судді: Максим Козиряцький - Дмитро Запорожченко (обоє - Запоріжжя), Марулін (Нова Каховка)

    Попередження: Понде (63), Андрій Нестеров (86) - Артем Фаворов (24), Денис Фаворов (51), Огіря (76)

    На 50-й хвилині попереджено, на 51-й хвилині вилучено (друге попередження) Каріма Йоду

    18 травня. Львів. Стадіон «Україна»

    Перший м'яч ударом головою забив Крістіан Понде.

    «Карпати» (Львів) - «Десна» (Чернігів). Гол Понде

    Остаточно зняв питання про переможця вже тоді, коли «Карпати» грали у меншості, шедевральним дальнім ударом зняв Сергій М'якушко. 

    «Карпати» (Львів) - «Десна» (Чернігів). Гол М'якушка

    Завдяки цій перемозі «Карпати» набрали 29 очок і нарешті покинули зону вильоту. Львів'яни випередили на один пункт «Олімпік». Правда, донеччани о 19:30 гратимуть у Києві з «Чорноморцем».

    «Десна» має 39 очок і залишається сьомою. «Ворсклу», яка сьогодні перемогла «Арсенал», чернігівці випереджають на очко.

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    Прем’єр-ліга ФК Карпати ФК «Десна» Франсіско Ді Франко Карім Йода Мартін Онґла Фабрі Ґонсалес Максим Імереков Андрій Богданов Артем Фаворов Денис Фаворов Олександр Рябоконь Андрій Гітченко Андрій Мостовий Єгор Картушов Максим Кучинський Папа Ґуйє Роман Дебелко Роман Толочко Михайло Козак Сергій Старенький Олексій Ковтун Крістіан Понде Максим Козиряцький
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