«Карпати» з недолугим вилученням і голом-шедевром здобули життєдайну перемогу (відео)
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Розсилка
Львів'яни близькі до того, щоб покинути зону вильоту
Львівські «Карпати» нарешті перемогли. Вперше з 2 квітня, коли вони здолали вдома 4:0 «Ворсклу».
Після того була приголомшлива, шестиматчева з урахуванням поразки першоліговому «Інгульцю» в чвертьфіналі Кубка України, безвиграшна серія, яка закинула галичан у зону вильоту з Прем'єр-ліги.
І ось 18 травня така очікувана для прихильників «Карпат» подія таки сталася. Команда Фабрі Ґонсалеса перемогла вдома чернігівську «Десну», провівши при цьому третину матчу після вилучення Каріма Йоди в меншості. Причина вилучення не дуже відома, але вочевидь після попередження в ігровій ситуації Йода сказав щось неприємне арбітрові матчу.
«Карпати» (Львів) - «Десна» (Чернігів) - 2:0
Голи: 1:0 - Понде (52). 2:0 - М'якушко (77)
«Карпати»: Кучинський – Денис Мірошниченко, Олексій Ковтун, Папа Ґуйє (Андрій Нестеров, 46), Бусько - Франсіско Ді Франко (к) (Роман Толочко, 77), Кльоц, Онґла - М'якушко, Понде (Дебелко, 68), Йода. Тренер – Фабрі Ґонсалес
«Десна»: Паст – Денис Фаворов (к), Гітченко, Імереков, Андрій Мостовий – Огіря, Андрій Богданов – Старенький (Михайло Козак, 60), Артем Фаворов, Картушов (Безбородько, 60) - Олександр Філіпов. Тренер – Олександр Рябоконь
Судді: Максим Козиряцький - Дмитро Запорожченко (обоє - Запоріжжя), Марулін (Нова Каховка)
Попередження: Понде (63), Андрій Нестеров (86) - Артем Фаворов (24), Денис Фаворов (51), Огіря (76)
На 50-й хвилині попереджено, на 51-й хвилині вилучено (друге попередження) Каріма Йоду
18 травня. Львів. Стадіон «Україна»
Перший м'яч ударом головою забив Крістіан Понде.
Остаточно зняв питання про переможця вже тоді, коли «Карпати» грали у меншості, шедевральним дальнім ударом зняв Сергій М'якушко.
Завдяки цій перемозі «Карпати» набрали 29 очок і нарешті покинули зону вильоту. Львів'яни випередили на один пункт «Олімпік». Правда, донеччани о 19:30 гратимуть у Києві з «Чорноморцем».
«Десна» має 39 очок і залишається сьомою. «Ворсклу», яка сьогодні перемогла «Арсенал», чернігівці випереджають на очко.