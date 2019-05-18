«Карпати» з недолугим вилученням і голом-шедевром здобули життєдайну перемогу (відео)



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Крістіан Понде подарував карпатівським уболівальникам несамовиту радість Zik

Львів'яни близькі до того, щоб покинути зону вильоту

Львівські «Карпати» нарешті перемогли. Вперше з 2 квітня, коли вони здолали вдома 4:0 «Ворсклу».

Після того була приголомшлива, шестиматчева з урахуванням поразки першоліговому «Інгульцю» в чвертьфіналі Кубка України, безвиграшна серія, яка закинула галичан у зону вильоту з Прем'єр-ліги.

І ось 18 травня така очікувана для прихильників «Карпат» подія таки сталася. Команда Фабрі Ґонсалеса перемогла вдома чернігівську «Десну», провівши при цьому третину матчу після вилучення Каріма Йоди в меншості. Причина вилучення не дуже відома, але вочевидь після попередження в ігровій ситуації Йода сказав щось неприємне арбітрові матчу.

«Карпати» (Львів) - «Десна» (Чернігів). Епізод із вилученням Каріма Йоди

«Карпати» (Львів) - «Десна» (Чернігів) - 2:0

Голи: 1:0 - Понде (52). 2:0 - М'якушко (77)

«Карпати»: Кучинський – Денис Мірошниченко, Олексій Ковтун, Папа Ґуйє (Андрій Нестеров, 46), Бусько - Франсіско Ді Франко (к) (Роман Толочко, 77), Кльоц, Онґла - М'якушко, Понде (Дебелко, 68), Йода. Тренер – Фабрі Ґонсалес

«Десна»: Паст – Денис Фаворов (к), Гітченко, Імереков, Андрій Мостовий – Огіря, Андрій Богданов – Старенький (Михайло Козак, 60), Артем Фаворов, Картушов (Безбородько, 60) - Олександр Філіпов. Тренер – Олександр Рябоконь

Судді: Максим Козиряцький - Дмитро Запорожченко (обоє - Запоріжжя), Марулін (Нова Каховка)

Попередження: Понде (63), Андрій Нестеров (86) - Артем Фаворов (24), Денис Фаворов (51), Огіря (76)

На 50-й хвилині попереджено, на 51-й хвилині вилучено (друге попередження) Каріма Йоду

18 травня. Львів. Стадіон «Україна»

Перший м'яч ударом головою забив Крістіан Понде.

«Карпати» (Львів) - «Десна» (Чернігів). Гол Понде

Остаточно зняв питання про переможця вже тоді, коли «Карпати» грали у меншості, шедевральним дальнім ударом зняв Сергій М'якушко.

«Карпати» (Львів) - «Десна» (Чернігів). Гол М'якушка

Завдяки цій перемозі «Карпати» набрали 29 очок і нарешті покинули зону вильоту. Львів'яни випередили на один пункт «Олімпік». Правда, донеччани о 19:30 гратимуть у Києві з «Чорноморцем».

«Десна» має 39 очок і залишається сьомою. «Ворсклу», яка сьогодні перемогла «Арсенал», чернігівці випереджають на очко.