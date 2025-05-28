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«Нейтральна» гімнастка Мельникова перемогла на праймеріз путінської «Єдиної Росії»

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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«Нейтральна» гімнастка Мельникова перемогла на праймеріз путінської «Єдиної Росії»
Мельникова хоче стати депутаткою

Мельникова проводила «благодійне» тренування для дітей російських окупантів

Олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики Ангеліна Мельникова перемогла на праймеріз путінської партії «Єдина Росія». Про це повідомляє «Главком».

Попереднє голосування щодо кандидатур для подальшого висування від партії кандидатами на «виборах» до органів державної влади та органів місцевого самоврядування РФ відбуло з 19 по 25 травня.

Ангеліна Мельникова висувалась як безпартійний кандидат і балотувалася на посаду депутата Воронезької міської думи від 23-го виборчого округу. Вона набрала 1188 голосів.

Так званий «єдиний день голосування» у РФ пройде 14 вересня 2025 року.

Мельниковій, яка народилася у Воронежі, 24 роки. Вона чемпіонка Олімпійських ігор у Токіо у командному багатоборстві, чемпіонка світу-2021 у багатоборстві.

Нагадаємо, міжнародна федерація гімнастики визнала Ангеліну Мельникову «нейтральною атлеткою».

Варто зазначити, що Мельникова проводила «благодійне» тренування для дітей російських окупантів.

Також вона допомагала збирати кошти для доньки ліквідованого російського окупанта.

Крім того, Мельникова робила фото з літерою Z.

Теги: пропаганда росія спортивна гімнастика Ангеліна Мельникова

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