У Путіна тепер єдине бажання – вижити фізично
Канатоходець Путін між Трампом і Сі
Зовнішньополітичні хатєлкі Путіна вже не грають жодної ролі. У нього тепер єдине бажання – вижити фізично.
Залежність Росії від Китаю за час війни стала критичною.
Фактично Росія сповзає у стан сировинної колонії.
Гра з Трампом – це спосіб вирівняти відносини з Сі, щоб той зі стану васала визнав Путіна молодшим партнером.
Це тонка хода по линві, де один рятівний кінець тримає Трамп, а з іншого боку не відпускає Сі.
У цій ході над прірвою у Путіна тепер не має шансу дійти до якогось берега.
Балансувати доки вистачить сил і загинути, або зірватися у піке у безнадії.
Цікаво, що схожий варіант Путін малював Україні, розцінюючи що квола допомога союзників на чолі з Байденом приведе до повільної смерті, а прихід Трампа пришвидшить неминучий кінець.
Тепер канатоходець Путін сам у такій же ж пастці. З набагато гіршими шансами вижити…
Тому підштовхнімо падаючого…
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