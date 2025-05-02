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Юрій Сиротюк Громадсько-політичний діяч

У Путіна тепер єдине бажання – вижити фізично

glavcom.ua
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Гра Путіна з Трампом – це спосіб вирівняти відносини з Сі
колаж: glavcom.ua

Канатоходець Путін між Трампом і Сі

Зовнішньополітичні хатєлкі Путіна вже не грають жодної ролі. У нього тепер єдине бажання – вижити фізично.

Залежність Росії від Китаю за час війни стала критичною.

Фактично Росія сповзає у стан сировинної колонії.

Гра з Трампом – це спосіб вирівняти відносини з Сі, щоб той зі стану васала визнав Путіна молодшим партнером.

Це тонка хода по линві, де один рятівний кінець тримає Трамп, а з іншого боку не відпускає Сі.

У цій ході над прірвою у Путіна тепер не має шансу дійти до якогось берега.

Балансувати доки вистачить сил і загинути, або зірватися у піке у безнадії.

Цікаво, що схожий варіант Путін малював Україні, розцінюючи що квола допомога союзників на чолі з Байденом приведе до повільної смерті, а прихід Трампа пришвидшить неминучий кінець.

Тепер канатоходець Путін сам у такій же ж пастці. З набагато гіршими шансами вижити…

Тому підштовхнімо падаючого…

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Джерело
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Теги: росія війна Китай путін Дональд Трамп Україна

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